La Pirinaica s'imposa al derbi bagenc de Primera Catalana davant el Joanenc (4-1)

La Pirinaica ha guanyat el derbi bagenc de Primera Catalana contra el Joanenc per 4 a 1, aquest diumenge al vespre, i continua liderant el grup 2 de la categoria després d'haver resolt les dues primeres jornades amb golejada. El camp municipal de la Mion ha registrat una entrada inèdita per a un partit de Primera Catalana, amb més de 500 persones de públic. En l'altre partit bagenc de la categoria, el Gimnàstic Manresa s'ha imposat a la Seu d'Urgell per 0 a 3.
Els locals sentencien el derbi a la recta final
Biel Rodríguez ha avançat els locals al minut 14, però el Joanenc ha empatat abans del descans, amb un gol de Joan Martín al minut 44. A la represa, Gerard Piñot ha tornat a posar per davant la Pirinaica al minut 69, i ja en la recta final Cristian Ponce ha sentenciat el partit amb dos gols, als minuts 83 i 89.
El Gimnàstic guanya amb claredat a la Seu d'Urgell
Al camp de la Seu d'Urgell, el Gimnàstic Manresa ha guanyat amb claredat per 0 a 3. Adu Tutu ha posat el partit de cara amb dos gols gairebé seguits, als minuts 35 i 39, i Izan Quesada hi ha posat el llaç al minut 81.
Classificació i propera jornada
La Pirinaica lidera la classificació empatada amb el Ripollet i l'Igualada, que també tenen ple de victòries. El Gimnàstic també treu el cap a la mitja part superior de la taula, mentre que el Joanenc encara no ha sumat cap punt.
A la propera jornada, el Gimnàstic Manresa rebrà el Natació Terrassa, el Joanenc rebrà el Ripollet i la Pirinaica jugarà al camp de la Molletense.