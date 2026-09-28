Cardona s'endú el premi Screen Tourism Initiative per la ruta d'Orson Welles al Castell

Cardona ha estat distingida amb el guardó Screen Tourism Initiative en la tercera edició dels Travel Film Awards, celebrada aquest cap de setmana a la vila ducal. El reconeixement va dirigit a la proposta Orson Welles i el Castell de Cardona: una visita de pel·lícula, una iniciativa de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural i la Fundació Cardona Històrica que recupera el rodatge de Campanades a mitjanit el 1964. El premi arriba en un moment en què el municipi consolida el turisme de pantalla com a línia estratègica de promoció. La propera visita guiada serà el dissabte 3 d'octubre, a les 5 de la tarda.
Una visita que converteix el llegat del cinema en experiència
El premi reconeix una iniciativa que transforma el llegat cinematogràfic de Cardona en una experiència turística i cultural. La visita permet descobrir les localitzacions del rodatge, les anècdotes i les curiositats, i alhora explicar com l'arribada d'Orson Welles a Cardona l'any 1964 va deixar una empremta en la història contemporània de la vila. El guardó s'ha lliurat durant la tercera edició dels Travel Film Awards, un festival internacional que connecta cinema i turisme i que aquest cap de setmana ha convertit Cardona en punt de trobada de professionals del sector audiovisual i turístic.
Una aposta estratègica per al turisme de pantalla
El reconeixement arriba en un moment en què Cardona està consolidant el turisme de pantalla com una nova línia estratègica de promoció. La Fundació Cardona Històrica va crear fa dos anys la Cardona Film Office, amb l'objectiu d'afavorir la captació de rodatges i, alhora, aprofitar el patrimoni audiovisual del municipi per generar nous productes i experiències turístiques.
El director general de la Fundació Cardona Històrica, Francesc Ponsa, ha valorat el guardó com una confirmació de les possibilitats d'aquesta línia de treball: "Aquest premi ens confirma que el turisme de pantalla pot ser una eina molt potent per explicar Cardona des d'una perspectiva diferent. No es tracta només d'explicar que aquí es va rodar una pel·lícula d'Orson Welles, sinó de convertir aquesta història en una experiència que permeti descobrir el castell, la vila i el seu patrimoni a través de la mirada del cinema".
Del patrimoni cinematogràfic al producte turístic
El vincle de Cardona amb el cinema té una llarga trajectòria. El castell va ser una de les localitzacions de Campanades a mitjanit, dirigida per Orson Welles el 1964, però també ha acollit altres produccions com El arquero de Sherwood, La catedral del mar o la sèrie Nero. La Muntanya de Sal ha estat escenari de diversos rodatges, entre els quals destaquen XP3D, Malnazidos i Teresa.
A partir d'aquest llegat, Cardona treballa en una doble línia: facilitar l'arribada de noves produccions audiovisuals i convertir els rodatges i les històries vinculades al cinema en nous motius per visitar el municipi.
Una nova visita el 3 d'octubre
El proper dissabte 3 d'octubre, a les 5 de la tarda, hi haurà una nova visita Orson Welles i el Castell de Cardona. S'emmarca en els 10 anys de la distinció de Tresor de la Cultura Cinematogràfica Europea (Treasure of European Film Culture) a la Col·legiata de Sant Vicenç de Cardona, atorgada en reconeixement a la seva importància com a escenari de cinema.