ERC Bages aplega un centenar llarg de persones a Cardona per reivindicar el treball municipal

Un centenar llarg de persones han participat aquest divendres al vespre en la trobada comarcal d'ERC Bages, celebrada a la plaça de la Fira de Dalt de Cardona. L'acte ha reunit militància, simpatitzants, regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses, i persones vinculades al projecte republicà de diferents municipis de la comarca, en una jornada centrada en el municipalisme, el treball compartit i els reptes dels pobles i ciutats del Bages.
El treball de proximitat, en el centre del discurs
La trobada ha volgut posar en comú la feina que es desenvolupa des dels municipis com a eina de transformació al servei de la gent, i reivindicar el coneixement del territori que dona el treball de proximitat. El president d'ERC Bages, Salvador Busquets, ha remarcat que "sabem el que els nostres pobles necessiten perquè hem estat treballant aquests últims anys en contacte amb les veïnes i veïns", i ha afegit que "tenim projecte, tenim idees i tenim futur".
Cardona, amfitriona de la trobada
L'acte ha començat amb la benvinguda de l'alcaldessa de Cardona, Lluïsa Aliste, que ha exercit d'amfitriona de la jornada. Aliste ha destacat el valor d'acollir a Cardona representants municipals d'arreu del Bages i ha recordat que un dels motius principals de la trobada era "l'homenatge que li fem al nostre alcalde, Ferran Estruch, després de tots aquests catorze anys de govern".
Tot seguit ha intervingut Marc Aloy, qui ha posat en valor la feina feta per Ferran Estruch situant-lo "com a referent" i ha assegurat que "el municipalisme es demostra en el dia a dia, afrontant els problemes i transformant els pobles i ciutats amb projectes concrets en habitatge, espai públic, mobilitat, equipaments o serveis". Aloy ha afegit que "al Bages molts d'aquests reptes els compartim: necessitem municipis forts i cohesionats davant d'aquells qui volen dividir i generar desigualtats".
Mirada de futur cap als propers anys
La trobada també ha servit per mirar cap als propers anys i compartir la voluntat de continuar consolidant equips i projectes municipals arreu de la comarca, a partir de les necessitats i particularitats de cada poble i ciutat. El president del Consell Comarcal del Bages i alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, ha defensat que "ens hem de permetre tenir ambició: treballar per fer créixer els equips, arribar a més gent i millorar els nostres municipis".
Reconeixement a Ferran Estruch
Un dels moments centrals de la jornada ha estat el reconeixement a Ferran Estruch per la seva trajectòria política i institucional i pel seu compromís amb Cardona, el municipalisme, el Bages i el país. Eloi Hernàndez ha estat l'encarregat de conduir el reconeixement a Estruch, acompanyat de l'alcalde d'Artés, Enric Forcada, i la regidora de Súria, Marta Viladés.
Estruch ha reivindicat especialment la dimensió humana de la política i els vincles construïts durant aquests anys. "Avui que la política és tan poc humana és important que posem en valor les persones", ha afirmat, abans de remarcar que el sentit de la política local és "treballar pels nostres pobles i ciutats i, per tant, per la nostra gent". Estruch també ha reivindicat la importància de construir projectes municipals oberts i representatius de cada poble.