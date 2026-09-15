ERC reivindica les 18 noves expedicions de la línia de bus Manresa-UAB

La línia d'autobús 753 entre Manresa i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a Bellaterra, ha ampliat aquest setembre el servei amb 18 noves expedicions diàries en dies lectius, una actuació que ERC Bages reivindica com a resultat de l'acord pressupostari assolit amb el Govern de la Generalitat per al 2026. L'oferta passa de 38 a 56 serveis diaris, amb 28 expedicions per sentit, i 22 d'aquestes fan parada a Sant Vicenç de Castellet.
Un 47% més d'oferta entre Manresa i la UAB
El reforç de la línia 753 incrementa un 47% el nombre d'expedicions en dies lectius i concentra part de les noves freqüències en les franges horàries amb més demanda, tant al matí com a la tarda. A més, el servei incorpora una nova sortida de la UAB cap a Manresa a última hora del vespre, ampliant així l'horari disponible per als usuaris del servei.
De les 56 expedicions diàries, 22 tenen parada a Sant Vicenç de Castellet. D'aquesta manera, el reforç també permet millorar la connexió del municipi bagenc amb el campus de Bellaterra, especialment per als estudiants i treballadors que es desplacen habitualment entre el Bages i la universitat.
ERC Bages assenyala que aquesta ampliació és fruit d'una demanda treballada des del territori i traslladada posteriorment a la negociació amb el Govern. Segons la formació, l'objectiu era aconseguir més freqüències i uns horaris més adaptats a les necessitats dels usuaris, així com reforçar la connexió amb la UAB.
ERC reivindica l'acord amb el Govern
Coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat, els republicans han posat en valor l'ampliació del servei i han defensat la utilitat de l'acord pressupostari per aconseguir actuacions al territori. "És un exemple concret de la utilitat de la negociació política: detectar necessitats al territori, traslladar-les al Govern i aconseguir que acabin convertint-se en millores reals per a la ciutadania", han assegurat des d'ERC Bages.
La formació considera que els acords pressupostaris han de permetre "fer valer les necessitats del Bages" i aconseguir recursos i actuacions que tinguin un impacte directe en el dia a dia de la comarca.
El reforç de la línia arriba després d'un increment sostingut del nombre d'usuaris. L'any 2024, el servei entre Manresa i la UAB va registrar 112.168 viatgers, un 13% més que l'any anterior, mentre que durant el 2025 la demanda va créixer un altre 15%. La Generalitat destina 134.932 euros anuals a l'ampliació del servei.