La línia Manresa-UAB guanyarà 18 noves expedicions

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica reforçarà a partir del proper dilluns, 7 de setembre, la línia d'autobús 753 que uneix Manresa amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La millora suposarà un augment del 47% de l'oferta actual, que passarà de 38 expedicions en dies lectius -20 d'anada i 18 de tornada- a un total de 56 serveis, amb 28 expedicions per sentit.
L'anunci s'ha fet aquest dijous en una roda de premsa en què han participat la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero; la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López, i el regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa i conseller comarcal del Bages, Carles Garcia.
Resposta a una demanda creixent
L'ampliació del servei arriba després de diversos anys de creixement sostingut de la demanda. Segons les dades facilitades pel Departament, la línia va registrar 112.168 viatgers durant el 2024, un 13% més que l'any anterior. Aquesta tendència s'ha mantingut durant el 2025, amb un increment addicional del 15%.
Tortolero ha remarcat que aquestes xifres evidencien la necessitat del reforç. "Els increments dels darrers anys confirmen que necessitàvem aquesta ampliació de la línia", ha afirmat.
L'actuació comptarà amb una inversió anual de 134.932 euros i té com a objectiu facilitar els desplaçaments dels estudiants universitaris i fomentar l'ús del transport públic.
Més serveis al matí i a la tarda
La millora s'ha dissenyat a partir de l'anàlisi de l'ocupació dels autobusos i de les demandes traslladades pels usuaris. Un dels principals canvis serà el reforç de les franges matinals, amb sis noves expedicions en unes hores en què fins ara l'oferta era limitada. També es reforçarà notablement el servei a la tarda amb deu noves expedicions, cinc per sentit, especialment entre les tres i les set de la tarda, una de les franges amb més demanda.
A més, la línia ampliarà el seu horari amb una nova sortida des de la UAB a les 21.35 hores en direcció a Manresa, mitja hora més tard que l'últim servei actual. Del total de 56 expedicions previstes, 22 faran parada a Sant Vicenç de Castellet.
La mesura forma part d'un paquet de 13 millores de línies de bus que la Generalitat porta a terme a tot el país.
Reivindicació del territori
El regidor de Mobilitat de Manresa i conseller comarcal del Bages, Carles Garcia, ha valorat positivament la mesura i ha destacat que respon a una reivindicació sostinguda dels usuaris, especialment dels estudiants, professors i treballadors que es desplacen diàriament a la UAB.
Garcia ha subratllat la importància de la col·laboració entre les administracions per donar resposta a les necessitats de mobilitat de la comarca i ha expressat la voluntat de continuar millorant les connexions de transport públic en el futur.
L'ampliació de la línia 753 serà efectiva coincidint amb l'inici del nou curs universitari i continuarà sent operada per l'empresa Sagalés.