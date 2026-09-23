Afectacions al trànsit amb motiu de la Fira de Setembre i del Vehicle d'Ocasió

La celebració de la Fira de Setembre i del Vehicle d'Ocasió a Manresa comportarà diverses afectacions al trànsit i a l'estacionament a l'entorn de l'avinguda Universitària, que enguany s'estrena com a nova ubicació de l'esdeveniment. La fira, organitzada per Manresana d'Actius Turístics, Museus i Fires (MATMUSA), tindrà lloc els dies 26 i 27 de setembre.
La principal afectació serà el tall de circulació a l'avinguda Universitària, en el tram comprès entre l'avinguda Bases de Manresa i el carrer Sant Antoni Abat. La restricció entrarà en vigor a 2/4 de 7 del matí de dissabte i es mantindrà fins a les 11 de la nit de diumenge. Tot i això, es conservarà la circulació entre la rotonda Rosalind Franklin, a l'enllaç amb la C-25, i el carrer Sant Antoni Abat, en ambdós sentits.
Durant dissabte també es mantindrà l'accés a l'aparcament del supermercat Mercadona des de la rotonda Rosalind Franklin. En canvi, els usuaris dels guals situats dins de la zona afectada pel tall hauran de retirar els seus vehicles abans de les 7 del matí de dissabte i no hi podran tornar a accedir fins al vespre de diumenge.
Restriccions d'aparcament durant tres dies
Les afectacions també inclouran prohibicions d'estacionament en diversos punts de l'avinguda Universitària. Al tram situat entre la rotonda Rosalind Franklin i les Bases de Manresa, al costat de l'antic Escorxador i del Mercadona, no es podrà aparcar des de les 8 del matí de divendres fins a les 11 de la nit de diumenge.
A més, al lateral comprès entre les Bases de Manresa i el parc de les Homilies d'Organyà, al costat de les instal·lacions universitàries, la prohibició entrarà en vigor a les 8 del vespre de divendres i també s'allargarà fins diumenge a la nit.
Canvis al Bus Manresa i a la línia interurbana
Les restriccions de circulació afectaran igualment diversos serveis de transport públic. Dissabte es veurà alterat el recorregut de la línia 3 Mion del Bus Manresa, mentre que diumenge les modificacions afectaran la línia LF Festiu.
Durant aquests dos dies quedaran anul·lades les parades d'Av. Universitària i Centre Hospitalari, que seran substituïdes per una parada alternativa a l'avinguda Joncadella. Les línies L2 La Parada, L3 Mion, L8 Perimetral-Estacions i LF Festiu mantindran, però, parades properes al recinte firal.
També es veurà afectat el servei interurbà Manresa-Sant Joan de Vilatorrada (L761), que deixarà de prestar servei a les parades de l'avinguda Universitària mentre durin les restriccions.
L'Ajuntament recomana als usuaris consultar amb antelació els horaris i recorreguts actualitzats per planificar els desplaçaments durant el cap de setmana de la fira.