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El periodista Jordi Basté inaugura la temporada del cicle Pessics de Vida a Manresa

Cultura i Mitjans

La conversa amb el director d'"El món a RAC1" serà el 30 de setembre a l'Auditori Espai Plana de l'Om, conduïda per Marc Canturri

  • Jordi Basté serà a Manresa el 30 de setembre -

ARA A PORTADA

Publicat el 23 de setembre de 2026 a les 12:44

El periodista Jordi Basté serà el convidat que obrirà la temporada del cicle Pessics de Vida el proper 30 de setembre, a les 7 de la tarda. L'acte, organitzat per la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes i l'Ajuntament de Manresa a través del Centre Cultural el Casino, tindrà lloc a l'Auditori Espai Plana de l'Om. La conversa serà conduïda pel president de la Demarcació, Marc Canturri Casòliva.

Una llarga trajectòria a la ràdio i la televisió

Jordi Basté Duran (Barcelona, 1965) és el director i presentador d'El món a RAC1, el programa líder de la ràdio en català. Abans d'arribar a l'emissora, va treballar 22 anys a Catalunya Ràdio, on va col·laborar en les retransmissions de futbol de Joaquim Maria Puyal i es va encarregar de les narracions de partits de bàsquet. També hi va presentar La jornada les tardes dels diumenges i el programa esportiu nocturn No ho diguis a ningú.

L'any 2004 va fitxar per RAC1, on, a banda d'exercir com a cap d'Esports, va presentar el programa esportiu nocturn Tu diràs. A principis de 2007 va substituir Xavier Bosch al capdavant del magazín matinal El món a RAC1, programa que continua dirigint i presentant. Actualment, els diumenges i dilluns també col·labora a La Vanguardia.

En l'àmbit televisiu, Basté ha presentat, entre d'altres, els programes Gol a gol, No pot ser i Nexes a TV3, i actualment condueix Pla seqüència a La 2 Cat.

Premis i reconeixements

La feina de Basté a la ràdio li ha valgut diversos guardons, entre els quals destaquen tres premis Ondas, un Protagonistas, un Òmnium de Comunicació, el premi Rei d'Espanya de Periodisme, el premi Nacional de Ràdio 2010 i quatre premis Ràdio Associació.

Una obra literària extensa

Basté també compta amb una prolífica trajectòria com a escriptor. Ha publicat els assajos L'esport als matins de Catalunya Ràdio (La Magrana, 1997), El Barça del canvi. Una cronologia personal  (L'esfera dels llibres, 2007), Crisi, mentides i grans oportunitats (Columna, 2009), En efectiu o amb targeta (Columna, 2010), Sapigueu que... (Columna, 2011), Els meus cafès amb gent interessant (Libros de Vanguardia, 2019), No pot ser (Rosa dels Vents, 2019), Sol com un mussol (Ara llibres, 2020), Els Catarres X (Rosa dels Vents, 2021) i El noi amb una maleta i un somni (Rosa dels Vents, 2025).

En el terreny de la ficció, és autor de les novel·les Un home cau (Rosa dels Vents, 2017), Els coloms de la Boqueria (Rosa dels Vents, 2019) i Ningú sabrà qui ets (Rosa dels Vents, 2022), aquesta última escrita conjuntament amb Marc Artigau.

El cicle Pessics de Vida

El cicle Pessics de Vida és organitzat per la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa, a través del Centre Cultural el Casino. Compta amb la col·laboració de NacióManresa, Regió7, Manresadiari, Canal Taronja i El Ganxo.

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