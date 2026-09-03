Més busos interurbans i dues noves rutes: consulta les tretze línies reforçades aquest setembre

La Generalitat reforçarà tretze línies de bus interurbà aquest setembre i octubre amb més expedicions i nous serveis. Les millores afecten diferents punts de la demarcació de Barcelona, la connexió entre Girona i l'aeroport de Vilobí, les expedicions entre Vic i Rupit, i hi haurà una nova línia entre Guissona i Cervera. Les actuacions formen part del segon Pla de xoc iniciat a l'abril amb el reforç de sis línies entre primavera i estiu i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha admès que són mesures que esdevindran estructurals pel traspàs d'usuaris que abandonen l'ús del tren, "que no està als nivells d'excel·lència desitjats".
Del conjunt de tretze línies on actua el Departament, n'hi ha dues de noves. La primera unirà Guissona i Cervera amb dotze expedicions per sentit els dies feiners. Tindrà un trajecte de 22 minuts, que passarà per Tarroja de Segarra i Torrefeta, si bé en aquest últim municipi només s'aturarà a demanda. Aquesta nova línia, la 504, tindrà un cost anual de 215.000 euros i estarà operada per Monbus.
L'altra línia nova que s'estrenarà amb el nou paquet de mesures serà el 8 de setembre a l'Alt Penedès, amb una ruta que unirà Mediona i Sant Sadurní d'Anoia a través de la línia 465. Hi haurà quatre expedicions per sentit, amb parada a diferents nuclis de Mediona, com també Sant Quintí i Sant Pere de Riudebitlles. Costarà anualment 140.000 euros i l'operarà Hillsa.
Increment i reforç d'una desena de línies
Des del 7 de setembre i fins a l'1 d'octubre diverses línies veuran incrementades les expedicions, són les següents:
- 7 de setembre: Exprés Barcelona–Cerdanyola–UAB: reforç del servei amb 5 expedicions noves cap a la UAB i 9 cap a Barcelona. A més, algunes expedicions Barcelona–UAB incorporaran parada a Cerdanyola, fet que suposa que el pas de la línia per aquest municipi creix en 60 busos.
- 7 de setembre: B6 Sabadell–Barberà–Badia–UAB: passa de 8 a 9 expedicions per sentit i es revisen els horaris entre les 7 i les 11 hores per adaptar-los a la demanda universitària.
- 7 de setembre: 753 Manresa–UAB: augmenta de 18 a 28 expedicions cap a Manresa i de 20 a 28 cap a la UAB els dies lectius. L’última sortida cap a Manresa s’allarga fins a les 21.30 hores.
- 7 de setembre: M12 i M13 Terrassa–Rellinars–Castellbell i el Vilar: reforç del servei i millora de la coordinació amb Rodalies.
- 7 de setembre: 240 Caldes de Montbui–Hospital de Mollet: s’incorpora servei els dies festius i noves expedicions al matí (6.40 hores) i a la nit (22 hores) en tots dos sentits.
- 7 de setembre: 460, 463 i 464 Rupit–Vic: s’afegeixen 2 expedicions noves per sentit els dies lectius, especialment per facilitar els desplaçaments dels estudiants de Rupit i l’Esquirol.
- 14 de setembre: 656 Arenys de Munt–Arenys de Mar–Hospital de Mataró: passa de 6 a 13 expedicions per sentit i amplia el servei de tarda fins a les 21 hores.
- 14 de setembre: L63 Sant Andreu de la Barca–Pallejà–Barcelona: augmenta de 15 a 26 expedicions cap a Barcelona i de 10 a 20 cap a Sant Andreu, amb la incorporació d’un vehicle nou.
- 21 de setembre: e26 Parets–Mollet–Barcelona: gairebé duplica l’oferta, de 9 a 17 expedicions diàries per sentit, i incorpora un segon vehicle.
- 1 d’octubre: C1 Castellar del Vallès–Sabadell: redueix els intervals en hora punta de 10 a 8 minuts.
- 1 d’octubre: 607 Girona–Aeroport de Girona: amplia la temporada alta de 4 a 7 mesos. El servei s’allargarà fins al 31 d’octubre i l’any vinent començarà a l’abril.