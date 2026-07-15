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Transports ampliarà l'AP-7 entre Sant Celoni-Montornès i Martorell-Vilafranca amb un quart carril

Societat

  • Trànsit dens a l’AP-7 en direcció Barcelona i dos carrils oberts en sentit Tarragona durant l’operació tornada de la Segona Pasqua.

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Publicat el 15 de juliol de 2026 a les 09:14

El Ministeri de Transports treballa per ampliar la capacitat de l'AP-7 amb un quart carril als trams entre Sant Celoni - Montornès del Vallès i Martorell – Vilafranca Centre. Tal com ho ha avançat El Periódico i ha confirmat l'ACN, en el primer cas, l'actuació afecta uns 30 km i en el segon, uns 25 km.

Juntament amb altres actuacions anunciades, el Ministeri té quatre projectes en marxa per augmentar la principal artèria viària catalana, que suposen una inversió superior als 500 milions d'euros. Així, els dos trams que han transcendit aquest dimecres s'afegeixen a L'Hospitalet de l'Infant – Amposta, el més avançat; i la B-23 – Martorell, un dels principals accessos a Barcelona.

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