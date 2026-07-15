Transports ampliarà l'AP-7 entre Sant Celoni-Montornès i Martorell-Vilafranca amb un quart carril

El Ministeri de Transports treballa per ampliar la capacitat de l'AP-7 amb un quart carril als trams entre Sant Celoni - Montornès del Vallès i Martorell – Vilafranca Centre. Tal com ho ha avançat El Periódico i ha confirmat l'ACN, en el primer cas, l'actuació afecta uns 30 km i en el segon, uns 25 km.\r\n\r\nJuntament amb altres actuacions anunciades, el Ministeri té quatre projectes en marxa per augmentar la principal artèria viària catalana, que suposen una inversió superior als 500 milions d'euros. Així, els dos trams que han transcendit aquest dimecres s'afegeixen a L'Hospitalet de l'Infant – Amposta, el més avançat; i la B-23 – Martorell, un dels principals accessos a Barcelona.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nCom bloquegen alguns ajuntaments l'obligació d'empadronar tothom al seu municipi? David Cobo\r\n\r\n