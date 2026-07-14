14 de juliol de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

Centenars de persones protesten contra la visita de Felip VI a Barcelona pels premis Princesa de Girona

Societat

  • Manifestants a plaça Sant Jaume protesten contra la visita del rei -

ARA A PORTADA

Publicat el 14 de juliol de 2026 a les 21:47
Actualitzat el 14 de juliol de 2026 a les 21:48

Unes 200 persones, segons xifres provisionals de l'Ajuntament de Barcelona, s'han manifestat aquest dimarts contra la visita del rei Felip VI a la capital catalana amb motiu de l'entrega dels premis Princesa de Girona al Gran Teatre del Liceu. La protesta, convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), ha començat a la plaça Sant Jaume i ha acabat davant del teatre.

Els manifestants, amb una pancarta amb el lema "Ni rei, ni corona", han escridassat l'arribada de les autoritats, han llançat pilotes de tennis i han desplegat paraigües grocs. Durant la marxa també s'han sentit crits com "Catalunya no té rei". El president de l'ANC, Josep Vila, ha reclamat que les institucions catalanes declarin Felip VI persona "non grata" i ha defensat que les visites del monarca a Catalunya "no es poden normalitzar sota cap punt de vista". A la protesta també hi han participat dirigents de Junts, com Mònica Sales i Agustí Colomines.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar