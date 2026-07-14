Centenars de persones protesten contra la visita de Felip VI a Barcelona pels premis Princesa de Girona

Unes 200 persones, segons xifres provisionals de l'Ajuntament de Barcelona, s'han manifestat aquest dimarts contra la visita del rei Felip VI a la capital catalana amb motiu de l'entrega dels premis Princesa de Girona al Gran Teatre del Liceu. La protesta, convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), ha començat a la plaça Sant Jaume i ha acabat davant del teatre.\r\n\r\nEls manifestants, amb una pancarta amb el lema "Ni rei, ni corona", han escridassat l'arribada de les autoritats, han llançat pilotes de tennis i han desplegat paraigües grocs. Durant la marxa també s'han sentit crits com "Catalunya no té rei". El president de l'ANC, Josep Vila, ha reclamat que les institucions catalanes declarin Felip VI persona "non grata" i ha defensat que les visites del monarca a Catalunya "no es poden normalitzar sota cap punt de vista". A la protesta també hi han participat dirigents de Junts, com Mònica Sales i Agustí Colomines.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nL'esquerra independentista convoca una mobilització contra Aliança al Fossar de les Moreres\r\n\r\n