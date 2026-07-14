L'esquerra independentista convoca una mobilització contra Aliança al Fossar de les Moreres

L'esquerra independentista ha convocat una mobilització al Fossar de les Moreres el pròxim 10 de setembre amb l'objectiu d'impedir la celebració de l'acte que el partit d'extrema dreta Aliança Catalana preveu fer-hi la vigília de la Diada. Les organitzacions convocants han presentat aquest dimarts la iniciativa amb el desplegament d'una pancarta al mateix espai, des d'on han fet una crida a la mobilització sota el lema "Unitat antifeixista per una terra de tothom".
La mobilització està impulsada per Alerta Solidària, Arran, la COS (Coordinadora Obrera Sindical), Endavant OSAN i el SEPC (Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans). Les entitats han avançat que en les pròximes setmanes donaran a conèixer els detalls de la convocatòria i esperen sumar-hi noves adhesions de col·lectius i organitzacions del moviment popular de cara al 10 de setembre.
Els impulsors de la protesta sostenen que el Fossar de les Moreres és un espai "estretament vinculat a un independentisme popular, inclusiu i obert" i rebutgen que l'extrema dreta el pugui utilitzar per als seus actes polítics. En aquest sentit, denuncien que Aliança Catalana pretén apropiar-se d'un símbol de la memòria i de l'independentisme català i defensen que cal donar-hi una resposta col·lectiva.
Una resposta "unitària, antifeixista i antiracista
Les organitzacions convocants asseguren que la mobilització vol reunir entitats, col·lectius i moviments populars per visualitzar una resposta "unitària, antifeixista i antiracista" davant el creixement de l'extrema dreta. També argumenten que les darreres enquestes, que apunten a un possible augment del suport a Aliança Catalana, fan encara més necessària una mobilització per defensar un model de país "inclusiu i al servei de la majoria social".
Els impulsos denuncien que el partit d'ultra dreta Aliança Catalana representa un projecte polític autoritari que, al seu parer, assenyala les persones migrants com a culpables dels problemes socials i econòmics mentre protegeix els interessos de les elits. Per això, sostenen que la resposta ha d'anar més enllà de l'àmbit institucional i ha de construir-se també des dels carrers i el teixit associatiu.