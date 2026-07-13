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ERC demana a Junts que no bloquegi el nou finançament per «pànic electoral» a Aliança

Política

  • La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, a la roda de premsa -

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Publicat el 13 de juliol de 2026 a les 13:16

Nou missatge d'ERC cap a Junts pel nou finançament. Elisenda Alamany, secretaria general dels republicans, ha demanat als juntaires que no bloquegin el nou model per "pur pànic electoral" cap a Aliança Catalana. En roda de premsa des de la seu del partit, Alamany ha instat els de Carles Puigdemont a "no castigar Catalunya amb els seus vots" tombant un model que, recorden els republicans, aporta 4.700 milions d'euros en recursos per al país. ERC també preveu aquest juliol avenços al Congrés pel que fa a la condonació del deute FLA, on Junts sí que s'ha mostrat amb més predisposició per permetre'n l'aprovació. Per altra banda, Alamany també ha dit que són optimistes amb la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la sentència, que es coneixerà aquest dijous. "Posarà l'Estat al mirall i es veurà el boicot judicial a la democràcia", ha sentenciat Alamany, que s'ha mostrat més dubtosa sobre si els tribunals espanyols deixaran de posar traves a l'amnistia després del veredicte europeu. L'endemà de la sentència, el president d'ERC, Oriol Junqueras, oferirà una conferència des de Madrid.

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