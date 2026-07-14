Mor un vianant de 86 anys atropellat per un vehicle de neteja al carrer Tarragona de Barcelona

Un home de 86 anys ha mort aquest dimarts després de ser atropellat per un vehicle auxiliar de neteja a la cruïlla dels carrers Tarragona i Diputació, al districte de Sants-Montjuïc. El sinistre s'ha produït cap a les vuit del matí i la víctima ha estat traslladada en estat greu a un centre hospitalari, on ha acabat morint.\r\n\r\nFins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius de la Unitat Central d'Atestats de Trànsit (UCAT) de la Guàrdia Urbana, que ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies de l'atropellament. Amb aquesta víctima, ja són nou les persones que han mort en accidents de trànsit a Barcelona aquest 2026.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nCultura\r\nMor l'escriptor barceloní Luis Goytisolo, autor d'«Antagonía» i acadèmic de la RAE\r\n\r\n