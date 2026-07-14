Condemnat a nou anys d'inhabilitació el germà de Pedro Sánchez

Resolt un dels múltiples casos judicials que afecten l'entorn de Pedro Sánchez, president del govern espanyol. L'Audiència Provincial de Badajoz ha condemnat el seu germà, David Sánchez, a nou anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació vinculat a la seva contractació a la Diputació de Badajoz. La sentència també considera que Miguel Ángel Gallardo, exsecretari general del PSOE a Extremadura i expresident de l'ens supramunicipal, és culpable de dos delictes de prevaricació administrativa. Se'l condema, també, a una pena d'inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic i per a l'exercici del dret a sufragi passiu per un període de nou anys.
Les acusacions veuen irregularitats en la contractació del germà del president del govern espanyol a la Diputació de Badajoz i consideren que hi podria delictes de prevaricació i tràfic d'influències. Concretament, sostenen que se li va crear un lloc a mida perquè era parent del líder del PSOE. La causa neix d'uns informes de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i la Fiscalia en demana l'absolució perquè el procediment de contractació es va fer correctament. La condemna se suma als problemes judicials que té Begoña Gómez, dona de Sánchez, a qui el jutge Juan Carlos Peinado ha retirat el passaport mentre es decideix la data perquè arrenqui el judici contra ella.
Gómez investigada per presumpte tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació i apropiació indeguda. Quan va ser imputada, Sánchez va agafar-se cinc dies de reflexió per decidir si dimitia o no, però finalment va decidir seguir. A la Moncloa consideren que la causa té un rerefons polític, perquè tot plegat neix d'un denúncia del sindicat ultra Manos Limpias basada en retalls de premsa i informacions falses. La setmana passada, la dona del president espanyol el va acompanyar a la graduació d'una de les seves filles a Bristol, però no va rebre el permís per viatjar amb el líder del PSOE a la cimera de l'OTAN que es va celebrar a Ankara, la capital de Turquia.
En la roda de premsa posterior al consell de ministres, la portaveu de l'executiu, Elma Saiz, ha recordat que el procediment va arrencar arran d'una denúncia de l’entitat d'ultradreta Manos Limpias, i ha remarcat que la Fiscalia "ha desmuntat totes i cadascuna de les acusacions". Per això, s'ha mostrat convençuda que en “instàncies superiors” es "constatarà la innocència de David Sánchez", que "és en el que creiem". "Respectem la sentència, però no la compartim", ha dit Saiz. "Aquesta època s'estudiarà als llibres d'història com aquella en què es van tensar les costures de les nostres institucions més essencials amb l'única finalitat d'enderrocar un govern davant la incapacitat de fer-ho a les urnes", ha afirmat Óscar Puente, ministre de Transports, en un apunt a la xarxa social X.
El PP demana la dimissió de Sánchez
La portaveu del PP al Congrés dels Diputats, Esther Muñoz, ha reaccionat aquest dimarts a la condemna del germà del president del govern espanyol, David Sánchez, a nou anys d’inhabilitació. Segons Muñoz, aquest cas hauria provocat la caiguda de qualsevol altre cap de govern europeu, especialment després que el Congrés hagi instat Sánchez a convocar eleccions i hagi evidenciat, ha dit, que ja no disposa de majoria parlamentària. "Fa molt de temps que hauria d’haver dimitit", ha sentenciat en declaracions als passadissos del Congrés. També ha carregat contra els socis del govern espanyol, als quals ha acusat de buscar "excuses de mal pagador" per mantenir Sánchez a la Moncloa.
El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha afirmat aquest dimarts que la condemna de l'Audiència de Badajoz contra el germà del president del govern espanyol és "una sobrada important". "Després ve també Begoña Gómez, que serà condemnada per la cara. L’únic positiu és que el PSOE ja sap el pa que s’hi dona quan tens un jutge a sobre per la cara", ha assegurat en declaracions al Congrés després de fer-se pública la sentència a nou anys d’inhabilitació per un delicte de prevaricació. "Em sembla que, si ets realment patriota, t’ha de semblar malament que els jutges persegueixin la gent per la cara", ha resumit en declaracions a la premsa des del Congrés.