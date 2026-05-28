El germà de Pedro Sánchez declara (per la porta del darrere) en plena crisi del PSOE

L’Audiència Provincial de Badajoz ha iniciat aquest dijous el judici a David Sánchez -germà del president espanyol, Pedro Sánchez- per la seva contractació com a coordinador d’activitats i conservatoris de la Diputació de Badajoz el 2017. Les acusacions populars, entre les quals hi ha Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Vox i el PP, demanen tres anys pels presumptes delictes de prevaricació administrativa i tràfic d’influències. El procediment, que està previst que duri fins al 4 de juny, afecta també l’exlíder del PSOE d’Extremadura i president de la diputació provincial, Miguel Ángel Gallardo, i nou persones més vinculades.
Abans de l’inici del procediment, que arrencarà amb les qüestions prèvies, l’advocat de Manos Limpias, José María Bueno, ha ressaltat que la causa existeix gràcies a ells i s’ha mostrat obert a demanar un canvi en la petició de penes durant el procediment. Javier María Pérez Roldán, d’Hazte Oír, ha demanat que es condemni els acusats i ha lamentat que la fiscalia hagi fet una “tasca de defensa” de Sánchez, de qui demana l’absolució.
L’inici del judici s’ha produït l’endemà que es fes pública la interlocutòria del jutge de l’Audiència Nacional (AN), Santiago Pedraz, que va provocar l’entrada de la UCO a la seu del PSOE i que apuntava que un dels objectius que es va marcar la trama de Leire Díez va ser “destruir” el procediment judicial obert contra David Sánchez, germà de Pedro Sánchez.
