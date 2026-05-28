Illa veu intencionalitat política en l'ofensiva contra el PSOE: «No som ingenus, la veritat s’imposarà»

En plena tempesta judicial a Madrid i mentre afloren nous casos de corrupció al voltant del PSOE, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat files amb Pedro Sánchez i ha insinuat una intencionalitat política en l’ofensiva judicial. En un acte sobre pau i seguretat organitzat per Prensa Ibérica, i l’endemà que l’entrada de la Guàrdia Civil a la seu socialista de Ferraz, Illa ha dit que la democràcia “descansa en el concepte de veritat”. “La veritat sempre s’imposa”, ha afirmat, i ha defensat la pluralitat i no intentar “destruir qui pensa diferent”.
“Ser socialista és una manera de pensar i d’estar en el món, que creu en la dignitat, en la justícia encara que costi, i en la gent encara que a vegades mirin cap a una altra banda”, ha afirmat. Illa ha dit que “respecta la justícia” però ha advertit que sap distingir “el que és una coincidència i una casualitat i el que no”. “No som ingenus”, ha advertit. En aquest sentit, ha defensat els valors socialdemòcrates i ha deixat clar que ni el PP ni la judicatura aconseguirà “doblegar” els socialistes. D'aquesta manera, el president manté el suport tancat al PSOE i a Sánchez.
Les paraules d'Illa arriben l'endemà d'una jornada maratoniana a la seu de Ferraz. L'UCO va entrar-hi de bon matí, amb una ordre de l'Audiència Nacional per recollir informació sobre les anomenades "clavegueres del PSOE". El jutge Santiago Pedraz sosté que Santos Cerdán i Leire Díez pilotaven un grup que feia accions per torpedinar causes judicials o investigacions policials que podien perjudicar els interessos socialistes i del govern espanyol. Veu indicis que el partit va posar la infraestructura -bona part de les reunions es van fer a la seu- i va pagar diners perquè es fessin aquestes actuacions.
El president de la Generalitat, tal com es desprèn de les seves paraules, no creu que sigui casualitat que aquesta causa aflori -amb l'espectacularitat d'una entrada de la Guàrdia Civil a la seu de Ferraz- mentre Sánchez i el PSOE continuen noquejats pel cas de José Luis Rodríguez Zapatero, investigat per presumpte tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. Aquest mateix dijous també declara el germà de Sánchez en el seu judici, i la setmana vinent està citada l'esposa del president del govern espanyol en la vista prèvia del seu judici.