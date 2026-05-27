27 de maig de 2026

Cerca Search | Newsletters Newsletter |

ara mateix

ARA MATEIX

Política

PP i Vox es queden sols al Senat per condemnar els «greus casos de corrupció» al govern espanyol

  • El ple del Senat, en una imatge d'arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 27 de maig de 2026 a les 14:27

El PP, només amb el suport de Vox, ha tirat endavant aquest dimecres al ple del Senat una iniciativa que reprova el govern espanyol en bloc pels presumptes casos de corrupció que afecten el PSOE i l'entorn del cap de l'executiu, Pedro Sánchez, i que ha comptat amb l'abstenció de Junts i el PNB. La iniciativa ha tirat endavant gràcies a la majoria absoluta del PP, encara que diversos socis de la investidura del president espanyol, com el PNB, Junts, Coalició Canària o Geroa Bai, han optat per abstenir-se. El portaveu de Junts per Catalunya al Senat, Eduard Pujol, ha rebutjat la pressió dels populars i ha recordat els casos de corrupció vinculats a dirigents del PP com Cristóbal Montoro, Eduardo Zaplana i Luis Bárcenas. “A vostès els perd l’excitació”, ha afirmat abans de recordar que la seva formació ja ha “trencat relacions” amb l’executiu de Sánchez i que, per tant, el govern espanyol “no s’aguanta per Junts”.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar