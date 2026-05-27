El Parlament cessa el secretari general i el lletrat major i en nomena els relleus

La mesa del Parlament ha decidit aquest dimecres rellevar el secretari general i el lletrat major de la cambra. Clara Marsan i Anna Casas substitueixen Albert Capelleras i Miquel Palomares respectivament. Fonts de la mesa han argumentat la decisió per la voluntat de donar un "nou impuls" coincidint amb l'equador de la legislatura, que es complirà el 10 de juny, i davant la constatació que l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat donarà continuïtat a la legislatura. Els dos noms escollits són una proposta del president del Parlament, Josep Rull, que s'ha aprovat a la mesa per unanimitat.
Marsan i Casas seran la secretaria general i la lletrada major a partir de l'1 de juny. La mesa destaca que Marsan és lletrada al Parlament des del 2019 i que està connectada amb les noves tecnologies. Fins ara ha estat secretaria del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT), un òrgan assessor del Parlament sobre tecnologia. Precisament, l'adaptació de la cambra a les noves tecnologies és un dels reptes que vol afrontar la mesa.
Un relleu i no un trencament
En la reunió de la mesa d'aquest dimecres on s'han oficialitzat els relleus, el president Rull ha traslladat que no es tracta d'un trencament d'etapa sinó d'un relleu. Fonts de l'òrgan han agraït la tasca del fins ara secretari general i han recordat que Capelleras va arribar al càrrec en un moment molt complex per al Parlament. En aquest sentit, destaquen que la seva tasca ha contribuït a l'acord amb el personal de la cambra i a la "pau social".
Albert Capelleras va ser escollit nou secretari general del Parlament el 4 de setembre del 2023, sota la presidència del Parlament d'Anna Erra. I és lletrat de la cambra catalana des del març del 2023. Des del restabliment del Parlament el 1980, han estat secretaris generals (fins al 2006 oficials majors segons l'antiga denominació): Robert Vergés (1980-1981), Ismael Pitarch (1981-1999), Imma Folchi (1999-2015), Pere Sol (2015-2016), Xavier Muro (2016-2021), Esther Andreu (2021-2022), Miquel Palomares (2022-2023) i Albert Capelleras (2023-2026).
D'acord amb el Reglament del Parlament, el secretari general, sota la direcció de la presidència i de la mesa, és el cap superior de tot el personal i de tots els serveis del Parlament i du a terme les funcions tècniques de suport i assessorament als òrgans rectors de la cambra assistit pels lletrats. És nomenat per la mesa, a proposta de la presidència, d'entre els lletrats de la cambra.
També deixa el càrrec de lletrat major Miquel Palomares, que ha exercit aquesta funció des del 2021. A més, durant una època, des del juny del 2022 fins al setembre del 2023 ho va compaginar amb les funcions de secretari general arran de la dimissió en el càrrec de la lletrada Esther Andreu. Fonts de la mesa asseguren que Palomares continuarà tenint un paper clau com a responsable de l'oficina exterior del Parlament, que recentment s'ha reforçat amb dues places més. I han destacat la seva feina en els darrers mesos assessorant la mesa en matèria de discursos d'odi.
Anna Casas, primera lletrada major del Parlament
Anna Casas serà a partir de l'1 de juny la nova lletrada major del Parlament i la primera dona a ocupar aquest càrrec. És lletrada de la cambra des del 2002 i fins ara responsable del departament de gestió parlamentària des del 2015. Els relleus a la secretaria general i a la figura de lletrat major coincideixen també amb el recent nomenament d'Anna Torné com a directora de govern interior, que s'encarrega de la gestió del personal.
El càrrec de director de govern interior feia quatre anys que estava vacant i la mesa va decidir l'any passat obrir el procés de selecció a tots els funcionaris de carrera de la Generalitat. Amb aquests tres canvis recents als principals càrrecs de gestió del Parlament, la Mesa considera que s'obre una "nova etapa" per donar un nou impuls als reptes fixats: ampliació del Parlament, internacionalització, adaptació a la tecnologia i obertura a la ciutadania.