Illa «confia» en Zapatero i aposta perquè Sánchez esgoti la legislatura enmig de les turbulències

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat files aquest dimarts amb José Luis Rodríguez Zapatero davant la investigació judicial que l'assetja i que el portarà davant dels tribunals amb acusacions tan greus com el tràfic d'influències i el blanqueig de capitals. Malgrat el degoteig de material que es va extraient del sumari, Illa ha assegurat que "confia" en Zapatero i, en tot especialment contundent, ha demanat respecte per la presumpció d'innocència. "Això no és una selva", ha apuntat Illa en el marc d'una entrevista al programa Al Rojo Vivo de La Sexta. El president, en tot cas, també ha defensat la feina de la justícia i ha evitat circumscriure la situació a un cas de lawfare.
Tanmateix, ha insistit que "des del principi" hi ha hagut estaments -no els ha detallat- que han tingut interès en "trencar" el govern espanyol que encapçala Pedro Sánchez, a qui se li multipliquen els fronts judicials. En aquest context, el president de la Generalitat ha reclamat al líder del PSOE -molt proper a Zapatero- que no convoqui eleccions anticipades i que esgoti la legislatura. "És difícil, però això ja ho sabíem", ha determinat Illa, que ha indicat que els vuit anys de govern socialista li han anat "molt bé a Catalunya". Preguntat sobre els socis d'investidura que tenen dubtes sobre la continuïtat de Sánchez -com va verbalitzar el PNB-, el líder del PSC s'ha preguntat quina "alternativa" tenen.
Illa, en tot moment, ha apuntat que Zapatero haurà de donar explicacions en seu judicial i davant dels mitjans de comunicació. La declaració davant l'Audiència Nacional estava prevista pel 2 de juny, però finalment serà entre els dies 17 i 18 del mateix mes, tal com ha decidit el jutge. "Ser socialista és creure en la dignitat quan és difícil", ha apuntat el màxim dirigent dels socialistes catalans, que ha demanat "respecte" per la "honorabilitat" de Zapatero, per bé que al sumari s'hi acumulen indicis que podrien encaixar amb presumptes males pràctiques. A la caixa forta de l'expresident espanyol, per exemple, la UDEF hi van trobar una sèrie de joies que ell circumscriu a un herència.
"Ja veurem les proves i el sumari", ha determinat Illa en el transcurs de l'entrevista a La Sexta, en la qual també ha lamentat que casos com el de José Luis Ábalos i Santos Cerdán han minat la crebilitat del PSOE. També ha volgut remarcar que Zapatero, en bona mesura està passant per això perquè tot plegat "té a veure amb les seves posicions polítiques", sense "anar en detriment del funcionament de la justícia". "No faré cap judici polític i moral. Insisteixo: als socialistes ni ens dobleguen ni ens rendim", ha determinat el presdient de la Generalitat, que no es veu representat per un presumpte ambient de "catàstrofe" a les files socialistes, tenin en compte les bones xifres socioeconòmiques.
El Govern ha anat en la mateixa línia del president Illa i ha expressat "confiança" en la justícia i "defensa de la presumpció d'innocència". "No podem substituir els tribunals per judicis mediàtics paral·lels", ha afirmat la portaveu, Sílvia Paneque. La consellera ha fet una defensa de la "honorabilitat" de l'expresident Zapatero i del seu llegat polític -molt valuós tant per a la Moncloa com per a la Generalitat, i s'ha mostrat confiada que no hi haurà eleccions anticipades, com ha dit Sánchez. "El Govern, per la coincidència ideològica i d'aproximació a les polítiques públiques, veu el govern de Sánchez com un bon govern i en defensem la continuïtat", ha ressaltat Paneque en roda de premsa.