La CUP presenta esmena a la totalitat als pressupostos: «Donen normalitat al desordre actual»

La CUP presentarà una esmena a la totalitat als pressupostos del Govern. La diputada Laure Vega ha defensat aquest dimarts al Parlament que, com a grup de l’oposició, tenien el "deure" de rebutjar uns comptes que, segons ha dit, intenten fer passar "per bon funcionament i normalitat el desordre actual". Vega ha acusat l’executiu de Salvador Illa de gestionar el "deteriorament" del país "com si fos inevitable" i de demanar a la població que accepti que "viure pitjor és normal". "La CUP no hem vingut a gestionar aquesta resignació", ha afirmat. En roda de premsa al Parlament, Vega ha assegurat que els pressupostos “no només fallen per manca d’ambició”, sinó perquè són “exactament coherents amb el projecte polític del PSC”. En aquest sentit, ha criticat que el Govern continuï prioritzant, a parer de la CUP, “l’ampliació de l’aeroport, el turisme massiu i la subordinació a grans poders econòmics estrangers”. “El PSC segueix governant perquè res canviï”, ha retret.\r\n