26 de maig de 2026

Zapatero demana ajornar la declaració prevista pel 2 de juny

  • L'expresident espanyol José Luís Rodriguez Zapatero en el tancament de la campanya del PSOE -

Publicat el 26 de maig de 2026 a les 12:09
Actualitzat el 26 de maig de 2026 a les 12:10

La defensa de l’expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat ajornar la declaració com a investigat prevista per al 2 de juny a l'Audiència Nacional. L’advocat de Zapatero, el catedràtic de dret processal Víctor Moreno Catena, ha presentat aquest dimarts un escrit al jutge José Luis Calama en què argumenta que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari, que s’han aixecat parcialment aquest mateix dimarts. La petició arriba després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l’aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d’influències, blanqueig i cobrament de comissions. Segons fonts de l’Audiència Nacional, la defensa sosté que el volum i la complexitat de la investigació impedeixen preparar adequadament la compareixença en només uns dies.

