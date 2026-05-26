Zapatero demana ajornar la declaració prevista pel 2 de juny

La defensa de l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat ajornar la declaració com a investigat prevista per al 2 de juny a l'Audiència Nacional. L'advocat de Zapatero, el catedràtic de dret processal Víctor Moreno Catena, ha presentat aquest dimarts un escrit al jutge José Luis Calama en què argumenta que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari, que s'han aixecat parcialment aquest mateix dimarts. La petició arriba després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. Segons fonts de l'Audiència Nacional, la defensa sosté que el volum i la complexitat de la investigació impedeixen preparar adequadament la compareixença en només uns dies.