Zapatero, imputat per blanqueig de capitals

L’expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha estat imputat per blanqueig de capitals, tràfic d’influències i altres delictes connexos en el marc de la investigació sobre el presumpte rentat de diners del rescat públic de 53 milions d’euros que el govern espanyol va concedir a Plus Ultra després de la pandèmia. Zapatero, que s'ha convertit en el primer expresident del govern espanyol imputat per corrupció després de la dictadura, ha estat citat a declarar el pròxim 2 de juny pel jutge José Luis Calama, titular del jutjat central d’instrucció número 4 de l’Audiència Nacional.
Segons fonts de la investigació citades per El País, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional manté aquest dimarts està registrant el despatx de l’expresident i d'altres tres societats mercantils. La Fiscalia Anticorrupció, dirigida pel fiscal de sala Alejandro Luzón, investiga des del 2024 el rastre dels diners del rescat arran de dues peticions d’informació de Suïssa i França per presumptes operacions de blanqueig de capitals.
La investigació defensa que la trama hauria desviat els 53 milions d’euros públics que el govern de Pedro Sánchez va concedir a Plus Ultra el març del 2021. El passat 11 de desembre, la UDEF ja va registrar la seu de Plus Ultra i va detenir el president de la companyia, Julio Martínez Sola, i el conseller delegat, Roberto Roselli. La causa ha estat sota secret de sumari durant mesos, però el jutge Calama acaba d’aixecar-ne parcialment el secret.
Análisis Relevante SL i els pagaments a Zapatero
Julio Martínez Martínez, amic personal de Zapatero i soci de negocis, també va ser detingut en el marc de l'operació de la UDEF. L'expresident hauria cobrat més de 400.000 euros en cinc anys de la consultora Análisis Relevante SL, fundada per Martínez i que facturava a Plus Ultra. Zapatero, però, va defensar en una compareixença al Senat que els pagaments corresponien a "tasques de consultoria per diverses empreses". La investigació també assenyala a Sergio Sánchez, soci propietari del 25% d'Análisis Relevante SL, exmembre del CNI i directiu de Movistar+; a més de Javier de Paz, alt càrrec de Telefónica i amic personal de Zapatero.
El contracte sota sospita
Un dels elements que més compromet la situació judicial és l’existència d’un contracte entre Plus Ultra i Julio Martínez que li garantia una comissió de l’1% si el govern aprovava el rescat de 53 milions d’euros. Tot i que Zapatero sempre ha negat haver pressionat per facilitar l’ajuda pública a l’aerolínia, els investigadors intenten aclarir si l’expresident socialista va tenir algun tipus de participació o relació amb operacions financeres sota sospita.