El Govern i ERC pacten destinar 100 milions d'euros per a l'impuls del català

La llengua també serà protagonista de l'acord pressupostari que signen Salvador Illa i Oriol Junqueras aquest dimarts. Segons ha pogut saber Nació, el pacte entre el Govern i ERC inclou 100 milions d'euros per a l'impuls del català amb especial focus a l'àmbit digital, on s'hi destinaran 60 milions. "El país necessita una estratègia clara per fer del català una llengua competitiva en l’entorn digital", apunten fonts d'ERC. Els republicans també han garantit 35 milions d'euros per un paquet de mesures del Departament de Política Lingüística i deu milions per al foment de l'ús de la llengua en l'àmbit esportiu.
En l'àmbit digital, la mesura més cridanera és que ERC ha pactat un programa de govern que destinarà 50 milions d'euros durant tres anys al reforç del català a les xarxes socials. Concretament, aquest pla ha de "generar i coordinar" totes aquelles iniciatives que permetin aconseguir un nivell de presència del català en l'entorn digital que li permeti competir amb la resta de llengües. L'acord entre l'executiu i els republicans també aporta dos milions d'euros per a la Casa de la Creació que van pactar tots dos partits a Barcelona i tres milions més per a la protecció de la llengua i la cultura catalana en la intel·ligència artificial.
Foment del català a l'esport
Un altre dels àmbits d'actuació és l'esport. El Govern i ERC han acordat que, en el marc del Pacte Nacional per la Llengua, es destinin deu milions d'euros per reforçar la presència i l'ús social del català en l'àmbit esportiu. Durant el 2026 s'impulsaran un conjunt de mesures que han d'afavorir que la llengua sigui una eina d'integració des de la vessant esportiva. Per altra banda, l'executiu es compromet a continuar treballant per tal d’assolir la participació de Catalunya a la UNESCO i, alhora, reforçar el Centre Unesco de Catalunya amb una dotació de 280.000 euros per estabilitzar el finançament de l’entitat, que té per objecte difondre l'activitat de la UNESCO a Catalunya.
Reforç del Departament de Política Lingüística
Els pressupostos també inclouen 35 milions per a diferents mesures que impulsarà el Departament de Política Lingüística. El primer àmbit d'actuació és l'ampliació de l'oferta de places de català i el reforç del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). Cal recordar que el Govern tenia previst impulsar prop de 150.000 places d'aprenentatge de la llengua en els primers pressupostos retirats i que, arran de la regularització extraordinària de migrants, va anunciar-ne 50.000 més per arribar a un total de 200.000. La voluntat de l'executiu i d'ERC és que el català tingui un paper en la renovació de residència dels migrants regularitzats, encara per determinar en quin nivell.
Fruit d'aquesta xifra pactada, Política Lingüística també té assignats altres objectius. Es tracta de l'impuls del català a l'audiovisual, als videojocs i a l'àmbit tecnològic; el suport a la política lingüística municipal o la creació d'una campanya generalista d’impuls de l’ús i l’adopció de la llengua. En paral·lel, ERC i el Govern plantegen que l'augment de recursos permeti impulsar el català en àmbits com l'empresa i el treball, la salut, els drets socials o el comerç. A banda, l'executiu es compromet a donar promoció a l'occità/aranès, a la llengua de signes catalana i a defensar el català a la resta dels Països Catalans davant els atacs de la dreta i l'extrema dreta.
L'impuls del català al pacte d'investidura
El pacte d'investidura entre el PSC i ERC ja establia un impuls important del català. L'element més cridaner era la primera Conselleria de Política Lingüística de la història de la Generalitat, que va ser una proposta de Pere Aragonès en campanya i que els socialistes van accedir a crear sota la tutela de Francesc Xavier Vila, que ja havia estat al govern d'ERC com a secretari de Política Lingüística. Ara, aquest Departament tindrà el primer pressupost propi després d'un any en què ha hagut de dependre de les partides que tenia previstes quan es trobava dins del Departament de Cultura amb les limitacions que comporta el rang de secretaria general.
Els pressupostos també han de ser claus en el desplegament del Pacte Nacional per la Llengua, que era un altre acord d'investidura i que va tenir el suport del PSC, ERC i els Comuns. En el seu primer any, ha fet una bona feina per garantir més places d'aprenentatge del català però encara té deures pendents en àmbits com l'educació, la sanitat o el sector serveis. A Barcelona, ERC també ha impulsat mesures per fomentar el català pactades amb el PSC, com una comissionada per a l'ús social del català o la posada en marxa de la Casa de la Creació Digital de Barcelona.
Aval definitiu d'ERC als pressupostos
L'acord entre el Govern i ERC pels pressupostos ha quedat tancat després de l'aval del consell nacional dels republicans. Amb l'aprovació dels comptes, prevista definitivament per a principis de juliol, es tanca mig any de llargues negociacions per definir aquells compromisos necessaris per la part socialista perquè Junqueras donés el "sí" a Illa. No ha estat senzill perquè es va arrancar amb la línia vermella de l'IRPF i la presentació i retirada d'uns primers pressupostos sense el suport d'ERC, però salvada la primera crisi es va poder iniciar la negociació pressupostària a canvi d'una sèrie d'acords paral·lels als comptes.
Hi han hagut tres elements que han desencallat els pressupostos. El primer ha estat la societat d'inversions i el segon ha estat el primer projecte que executarà: un Tren Orbital que, si no hi ha imprevistos, estarà culminat per al 2040. L'últim factor que ha acabat decantant el "sí" als pressupostos ha estat que Catalunya tingui majoria al Consorci de la Zona Franca. Entremig hi ha també altres carpetes, com el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya a l'espera de l'IRPF, l'impuls del traspàs de Rodalies, la gestió catalana del litoral sense la tutela de l'Estat o un paquet de mesures per a la defensa del català. Això és el que han pactat, fins ara, el Govern i ERC pels pressupostos.