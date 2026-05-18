Tren Orbital: cinc fases, 23 noves estacions i 5.200 milions a càrrec de l’Estat

Ja fa dies que tant el Govern com ERC han donat per fet l’acord per recuperar el vell projecte de Tren Orbital com un dels elements per desencallar -ara sí- els pressupostos. Aquest dilluns, coincidint amb un gran acte encapçalat per Salvador Illa i Oriol Junqueras, s’han concretat els darrers detalls d’una infraestructura que, si s’acaba fent, no es completaria totalment abans del 2041. El projecte inclou quatre fases -i una 0 per millorar l’actual R-8-, 23 noves estacions, 69 quilòmetres de noves vies i una inversió de 5.200 milions d’euros que haurà d’assumir l’Estat, però que no es concreta com. “És fonamental per tenir una xarxa mallada i eficient”, assegura Sílvia Paneque, consellera de Territori.
Per què recuperar aquest projecte?
El tripartit va presentar el 2005 un projecte que, cinc anys després, es va concretar un pla director urbanístic. Aquest fet ha suposat que els terrenys per on hagi de passar estiguin reservats i no s’hi hagin desenvolupat altres projectes.
Totalment aturat els darrers quinze anys -més enllà dels estudis informatius de l’Estat per enllaçar les línies R-3 i R8, així com l’R8 amb l’R4-, la segona ronda de la negociació dels pressupostos l’ha convertit en l’element desllorigador, malgrat que és una infraestructura a mitjà-llarg termini. De fet, tenint en compte un “calendari optimista”, la primera fase entre Granollers i Sabadell no serà realitat abans del 2034.
Malgrat que es coneix com a Tren Orbital, Línia Ferroviària Orbital o R0, la realitat és que podrà funcionar de manera independent. De fet, els projectes de cada fase són independents i hauria de permetre repensar les actuals línies de la xarxa de Rodalies. Dels 120 quilòmetres totals, 68 seran de nova construcció. Se n'han d'aprofitar de l'R4nord i R4sud, de l'R8 així com del tram desdoblat de l'R3. També passa amb les estacions: 40 en total, però "només" 23 de noves. Finalment, hauria de permetre la connexió amb la pràctica totalitat de línies de Rodalies, però també de FGC, tant al Vallès com al Baix Llobregat.
Fase 0: optimitzar l’actual línia R8
La línia R8 és l’única existent que evita Barcelona. Tanmateix, està infrautilitzada: només té un tren per hora i sentit, i moltes de les estacions estan mal situades. En aquest sentit, fa molts anys que està pendent la construcció d’uns intercanviadors amb les línies S1 i S2 de FGC.
- Què permet: connectar la línia R4 (Castellbisbal) i R2nord (Mollet del Vallès).
- Millora serveis: duplicar freqüències (de 60 a 30’ per sentit).
- Infraestructures pendents: construir els dos intercanviadors de Rubí-Hospital General i Sant Cugat-Volpelleres (Adif ha de començar ha de redactar els projectes aviat).
- Noves infraestructures: construir un tercer intercanviador a Riu Sec (connexió amb R4).
- Altres projectes: fer passar una línia de Regionals entre Reus i Girona sense passar per Barcelona.
- Calendari per entrar en funcionament: 2030
Fase 1: Granollers-Centre-Terrassa Oest
- Què ha de permetre: connectar R2nord amb R4 -i també R3 i R8-.
- Recorregut: 32 km.
- Inversió: 665 milions d’euros.
- Estat? El Ministeri té estudis informatius encarregats -s’haurien de fer públics enguany- i forma part del Pla de Rodalies 2026-2030.
- Estacions: 15, cinc de noves: Montmeló Circuit, Santiga, Can Llobet, Sabadell Can Llong i Terrassa Oest.
- Calendari: 2034.
Fase 2: Mataró-Granollers Centre
- Què ha de permetre connectar: R1 amb R2nord.
- Recorregut: 23 km.
- Inversió: 1.054 milions d’euros (100% nova infraestructura i amb molts túnels).
- Estacions: sis estacions, totes noves. Mataró Est, Mataró Centre, Mataró Nord, Argentona, la Roca del Vallès i Granollers Sud-la Torreta.
- Calendari: 2037.
Fase 3: Terrassa Oest-Vilafranca
- Què ha de permetre connectar: R4nord amb R4sud (en part paral·lel al Quart Cinturó).
- Inversió: 1.150 milions d’euros.
- Estacions: 12 estacions, sis de noves: Terrassa Oest, Viladecavalls, Esparreguera, Abrera, Martorell Polígon, Martorell FGC i Martorell Oest.
- Altres infraestructures: el tram Esparreguera-Martorell cal combinar amb el traçat del ramal de l’Eix Transversal Ferroviari
- Calendari: 2040.
Fase 4: Vilafranca-Vilanova
- Què ha de permetre connectar: R4sud amb R2sud.
- Recorregut: 29 km.
- Inversió: 1.400 milions d’euros (100% nova infraestructura i amb molts túnels)
- Estacions: sis estacions, totes noves: Canyelles, Sant Pere de Ribes, Garraf, Vilanova Est, Vilanova Centre i Vilanova Oest.
- Calendari: 2041.
El projecte manté l'essència de l'aprovat el 2010 en el pla director urbanístic, però inclou petites modificacions com l'eliminació de les rondes ferroviàries de Mataró i Vilanova -no tindrà connexió amb Sitges- així com alguns canvis en denominacions d'estacions.