Deu anys de presó per al mestre de la Salle Bonanova acusat d'agredir sexualment un menor

El Tribunal Suprem ha confirmat deu anys de presó per al mestre de la Salle Bonanova acusat d'agredir sexualment un fillastre i alumne. Tal com ha avançat El Periódico i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies (ACN), el Suprem no ha admès el darrer recurs judicial de l'exprofessor, un recurs de cassació contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia i, per tant, confirma la condemna de deu anys de presó que va dictar l'Audiència de Barcelona fa gairebé dos anys, el juny del 2024. Els fets van tenir lloc entre el 2010 i el 2013, quan la víctima tenia entre 12 i 15 anys.
Segons la sentència inicial, l'home va aprofitar la condició de professor del col·legi, d'entrenador de futbol del Club Esportiu La Salle i de parella de la mare per agredir sexualment el menor. La sala penal del Suprem entén que la part recurrent no al·lega ni planteja arguments diferents dels ja esgrimits en apel·lació i subratlla, a més, que l'òrgan d'apel·lació ja va donar una resposta "lògica i motivada".
La part recurrent havia al·legat que s'havia vulnerat el dret a la presumpció d'innocència per falta de prova de càrrec, en sostenir que la condemna es basa en una declaració i que no s'hauria acreditat una "pluralitat d'episodis". El Suprem, però, creu que la valoració ja feta pel TSJC en la resolució del recurs d'apel·lació resulta "encertada" i constata que ha existit "càrrec de prova". D'altra banda, recorda que en la via de la cassació només és revisable la "coherència racional" de la valoració del tribunal i de les declaracions dels testimonis, i conclou que en el cas present no hi ha cap objecció.
El Suprem ratifica la sentència inicial
Amb aquest recurs, el Suprem ratifica la sentència ja emesa per l'Audiència de Barcelona. Segons la resolució, l'home va aconseguir forjar una relació de "dominació i por" a través de la qual va aconseguir que el nen accedís als requeriments sexuals que li feia.La majoria d'agressions van tenir lloc als vestuaris del Club Esportiu La Salle, però també n'hi va haver al domicili que l'home compartia amb la mare del menor agredit, amb ell mateix i amb la seva germana petita. Altres escenaris d'agressions van ser un refugi de muntanya a la Cerdanya o un pis de vacances a Menorca. El Club Esportiu La Salle Bonanova i l'escola van ser considerats responsables civils subsidiaris.