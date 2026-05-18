Tallada l'A-2 a Òdena en sentit Barcelona per un camió bolcat

L'A-2 es troba tallada a Òdena en sentit Barcelona per un camió frigorífic que ha bolcat. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat inicialment que la via estava tallada en els dos sentits de la marxa, però posteriorment ha passat a estar tallada només en sentit Barcelona. Es fan desviaments per la sortida 549, i en aquest punt hi ha retencions des de Jorba. Vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen en l'accident, fent tasques d'excarceració del conductor del vehicle. El telèfon d'emergències 112 ha rebut l'avís a les 7.16 hores.