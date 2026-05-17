Una de cada cinc consultes a l'atenció primària es va fer per internet el 2025

Una de cada cinc consultes a l'atenció primària es va fer amb el sistema eConsulta l'any passat, segons les dades del Servei Català de la Salut obtingudes per l'ACN. Així entre gener i octubre de 2025, es van fer 8,9 milions de peticions a la primària a través de l'aplicació La Meva Salut i les consultes presencials van ascendir a 34,1 milions.
Les dades, obtingudes a través d’una sol·licitud d’accés a la informació pública, també reflecteixen que s'emeten un milió d'eConsultes cada mes sumant les atencions de la primària i els serveis dels especialistes. Del total de peticions en línia, vuit de cada deu van ser a la primària i el 20% restant als especialistes, una proporció que es manté estable des del 2022. Ara bé, cal tenir en compte que, en el cas de les especialitats, els pacients no poden iniciar la petició directament.
Reforçar els canals digitals i arribar al jovent
En una entrevista amb l’ACN, la gerent d’Innovació relacional de l’Àrea de ciutadania, innovació i usuari del CatSalut, Yolanda Portero, ha indicat que les visites no presencials arriben, de fet, al 25% si se sumen les eConsultes amb les videoconsultes, i espera que augmentin perquè “milloren l’accessibilitat". Portero ha dit que preveuen que "aquestes consultes progressin”, ja que "la persona no ha de desplaçar-se ni trucar per telèfon" i ha augmentat la digitalització de la població.
En la mateixa línia, la responsable en innovació del CatSalut també ha destacat que, l'any 2025, al voltant de 3,7 milions de persones van entrar almenys una vegada a La Meva Salut. Així, Portero ha assenyalat que cal reforçar els canals digitals, amb “més serveis i funcionalitats perquè els usuaris del sistema de salut de Catalunya que vulguin relacionar-s’hi de manera digital ho puguin fer de manera fàcil, ràpida i usable”.
La Meva Salut és marca, a més, com a objectiu l'augment dels usuaris joves. En aquest sentit, la professional ha subratllat que copsar l’atenció del jovent és un repte i ha avançat que s'hi treballa per oferir serveis personalitzats similars als de les aplicacions que registren, per exemple, l'activitat física. Yolanda Portero preveu que els continguts d’aquest tipus comencin a posar-se en marxa a partir de l’any que ve.
Les dades mostren que, cada mes, aproximadament un milió i mig d'usuaris fan servir La Meva Salut. La xifra representa un augment respecte als 1,31 milions d'usuaris mensuals de l'any anterior o els 1,08 milions del 2023. El 2021, any de la vacunació i dels passaports covid per viatjar, va marcar el rècord de l'aplicació, amb 1,57 milions d'usuaris mensuals. Si es té en compte que abans de la pandèmia, hi havia uns 100.000 usuaris al mes, els usuaris mensuals de La Meva Salut s'han multiplicat per quinze des de 2019.
No és un xat
Un altre dels reptes que afronten els responsables de La Meva Salut és la bretxa digital i destaquen que les institucions han d'"adaptar-se" a les capacitats de la població. En aquesta línia, la metgessa de família Iris Alarcón, del grup de treball en Salut Digital de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), ha afirmat que l’edat pot ser una barrera d’accés a serveis com La Meva Salut i ha precisat que l'ús de l'aplicació és molt elevat fins als 65 anys, però baixa a partir d'aquesta edat.
Alarcón també ha advertit que hi ha una part de la població que no té els recursos necessaris, com ara una connexió a internet, per accedir a La Meva Salut i també s'ha referit a les possibles barreres idiomàtiques. Pel que fa a l’eConsulta, la doctora ha subratllat que no és un xat i que les persones usuàries no n’han d’esperar una resposta immediata, com en el cas d’una urgència.
Finalment, la metgessa Iris Alarcón ha parlat del risc que els professionals pateixin esgotament a l’hora d’haver d’utilitzar les eines digitals, fet que es coneix com a burn-out digital. En aquest sentit, ha demanat que les eines es desenvolupin comptant amb el personal que les utilitza, que ha de trobar "útils aquestes eines i no veure-les com una càrrega" durant la jornada laboral.