Els metges insisteixen contra Salut per les millores laborals: «Sanitat pública i de qualitat»

Els metges mantenen el pols contra el Govern per esgarrapar millores en les condicions laborals. El sindicat Metges de Catalunya, majoritari al país, ha convocat aquest dilluns la desena jornada de vaga des de la tardor, tant per al col·lectiu sanitari públic com per al concertat, per reclamar un conveni propi i millores laborals per al conjunt dels centres d'atenció primària i hospitals de Catalunya. Aquesta protesta s'emmarca en les vagues estatals, però també compta amb la convocatòria catalana perquè consideren que bona part de les seves reivindicacions són competència de la Generalitat. Un d'aquests aspectes, per exemple, és la reducció de les jornades de guàrdia.
La manifestació, que ha aplegat prop de 500 persones, ha començat a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, amb crits reclamant “Sanitat pública i de qualitat” o advertint que “Metge cansat, pacient maltractat”, i s'ha dirigit fins a la basílica de la Sagrada Família, recorrent diversos centres sanitaris de la capital catalana. Durant la desena de jornades de vaga convocades a Catalunya, el sindicat mèdic majoritari ha insistit que bona part de les seves reivindicacions es poden resoldre amb la mediació del Govern i les administracions sanitàries. De moment, però, aquesta situació no s'ha produït. De fet, des de Metges de Catalunya asseguren que la consellera Olga Pané, que ara està de baixa, no s’ha reunit amb el comitè de vaga per negociar possibles solucions a les demandes del col·lectiu, al marge que hagin coincidit en altres espais.
Vestits amb les tradicionals bates blanques, que ja s'han convertit en un símbol d'aquesta mena de protestes, els metges han fet sentir la seva veu pel centre de Barcelona i han lamentat la manca de negociació amb el Departament de Salut. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, per la seva banda, considera que la conselleria és "insensible i refractària a negociar" amb el sindicat majoritari del sector, motiu pel qual considera que el Govern ha de fer un pas més. En aquests moments, la cartera està en mans del conseller Albert Dalmau, que ocupa les funcions de Pané durant la seva baixa mèdica. Mentre Dalmau mantenia les funcions de la cartera d'Educació per la baixa mèdica d'Esther Niubó, el Govern va aconseguir tancar un acord amb els sindicats educatius revoltats.
Ball de xifres de seguiment
És habitual en aquestes jornades de vaga que les xifres de seguiment esgrimides per uns i altres no concordin. Per la seva banda, el Departament de Salut xifra en un 5,2% el seguiment durant el matí de la vaga de metges als centres del sistema sanitari públic (Siscat) d’aquest dilluns, segons dades provisionals. Per la seva banda, el sindicat convocant de la vaga indica que el seguiment de l’aturada laboral és del 31%.
Per àmbit assistencial, el sindicat calcula que és del 33% a l’atenció primària i del 25%, als hospitals. Per províncies, Metges de Catalunya xifra el seguiment en un 34% a Barcelona; en un 27%, a Girona; en un 25%, a Tarragona i en un 16%, a Lleida. Independentment de les xifres de seguiment, l'aturada d'avui és la desena des que Metges de Catalunya van començar un cicle de protestes el passat 3 d'octubre. I, de moment, no sembla que el conflicte estigui a punt de resoldre's.