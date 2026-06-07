La missa del milió a Madrid: «Veure’l un sol segon és molt especial»

Milers i milers de fidels s'han aplegat aquest diumenge al matí a la Cibeles de Madrid per presenciar un esdeveniment únic: la missa oficiada pel Papa. Lleó XIV va arribar ahir a l'Estat, on protagonitzarà diferents actes a la capital, Barcelona i les Canàries durant sis dies. En la primera missa del seu viatge, el Papa ha fet una crida a derrotar "l'egoisme" i la "indiferència" del món actual. "Ningú pot agenollar-se davant del senyor i menysprear el seu germà", ha advertit.
Des de primera hora del matí, milers de persones s'han apropat al voltant de la plaça de Cibeles amb previsions de menjar, aigua i gorres per esperar, pacientment, l'arribada del pontífex amb el papamòbil. "Encara que l’hàgim de veure amb una pantalla, el sol segon que passa pel nostre costat és molt especial", ha admès la Carmen, una de les assistents, a l'ACN.
Tampoc la família reial s'ha volgut perdre l'esdeveniment, que ha reunit 1,2 milions de persones, segons l'organització, i 1,1 milions segons el govern espanyol. Els reis han estat acompanyats d'autoritats polítiques com la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, en un acte multitudinari en què el pontífex ha demanat alimentar la fe i la religiositat “per no caure en la temptació de confiar en altres ídols".
En un context en què la fe ha trobat un espai en els concerts juvenils i les xarxes, el Papa també ha volgut exigir als catòlics que fugin de la "devoció privada". Segons Lleó XIV, la fe ha de ser un esforç de "pau, justícia i alegria" que ha d'arribar a les famílies, els pobres, els que pateixen i els qui "han perdut l'esperança". Així mateix, ha avisat que Jesús s’apareix “sense il·luminar” ni presentar-se “de manera espectacular”.
Sota un sol de justícia, el pontífex ha asseverat que els catòlics no s'han d'amagar dels "desafiaments de la societat", sinó que s'han de comprometre "personalment" en la construcció del "bé comú".
En el moment de les peticions i intencions dels fidels, s’ha demanat per la pau al món, per la “convivència fraterna de tots els pobles”, per la unitat dels cristians i pels qui pateixen “en cos i esperit” i necessiten ajuda.
"Avui és un dia molt important per tots els catòlics"
Des de les set del matí, joves, famílies, sacerdots religiosos i voluntaris han anat entrant de forma esglaonada als diferents sectors habilitats per seguir l'ofici del Papa a la Cibeles. Alguns ho han fet després de viatjar durant tota la nit en autobús perquè no volien perdre's la primera missa de Lléo XIV a l'Estat.
Una de les assistents, la Carmen, ha explicat que s’ha llevat entre les cinc i quarts de sis del matí per poder arribar a temps a la missa, però que l’espera no se li ha fet llarga perquè s’ha trobat amb companys d’altres congregacions. “Hi ha molt ambient, coneixem gent nova i compartim les experiències que vam viure ahir”, ha apuntat la fidel.
Per la seva banda, la Maria Alejandra ha explicat que li agradaria veure més de prop al pontífex i s’ha mostrat esperançada de tenir millor visibilitat en l’acte previst a l’estadi Santiago Bernabéu aquest dilluns. “Qualsevol persona voldria estar més a prop, però som aquí, que és el que compta. Avui és un dia molt important per tots els catòlics”, ha declarat.