Bany de masses del Papa a Madrid

Mig milió de persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid, han participat aquest dissabte en el primer gran acte públic de Lleó XIV a l'Estat. El pontífex ha presidit una multitudinària trobada amb joves a la plaça de Lima, als peus del Santiago Bernabéu, en una de les cites centrals de la seva visita apostòlica.
L'acte ha reunit joves d'entre 14 i 20 anys arribats de diferents punts de l'Estat i també de diversos països europeus i, en la seva intervenció, el Papa els ha animat a "ser generosos, a viure la fe a través de la caritat i a no deixar-se arrossegar per una societat obsessionada amb la imatge i les aparences". Lleó XIV ha instat als assistents a "ser humans": "Sí, sigueu humans: homes i dones de carn i ossos. No aparences, sinó rostres fiables", ha afirmat.
El Papa, contra la indiferència i la polarització
En el seu discurs, el Papa ha advertit els joves contra la indiferència, el conformisme i els discursos que alimenten la divisió: "Davant el buit de la indiferència i del conformisme, davant la violència de la guerra i de la mentida, sigueu vosaltres mateixos la guspira d'una humanitat nova", ha proclamat. També els ha convidat a construir relacions autèntiques i a no convertir-se en "presoners del temps que passa" ni de les modes del moment. Lleó XIV ha dedicat una part de la seva intervenció als riscos de les xarxes socials, advertint que"moltes de les veus que hi circulen poden ser enganyoses".
Recorregut en papamòbil i ambient festiu
L'arribada de Lleó XIV ha estat un dels moments més esperats de la jornada. El pontífex ha recorregut un tram del passeig de la Castellana en papamòbil abans d'accedir a l'escenari instal·lat a la plaça de Lima, on ha estat rebut amb aplaudiments, banderes espanyoles i del Vaticà i crits de suport.
Durant el trajecte ha saludat els assistents i ha beneït desenes de nadons. L'ambient festiu s'ha completat amb actuacions musicals, el rés del rosari davant la Verge de l'Almudena, una benedicció eucarística i una representació del musical Samaritano de Godspell d'Antonio Banderas.