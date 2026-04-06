Els metges, en alerta per l'auge dels antivacunes: «En molts casos hi ha negocis al darrere»

Els discursos antivacunes han agafat embranzida en els últims anys. Malgrat que encara és un discurs força minoritari entre la població mundial, ja ha començat a arribar en alguns alts estaments de la política internacional. Un clar exemple és el secretari de salut dels Estats Units, Robert Kennedy Jr., designat per Donald Trump, que ha deixat clar en diverses ocasions el seu posicionament contra les vacunes. Una decisió que, segons els experts consultats per Nació, pot marcar un precedent per altres països. Aquest auge dels moviments negacionistes també ha provocat alguns casos de malalties infeccioses que semblaven desaparegudes a casa nostra, com el cas del jove de 17 anys ingressat a l'UCI a Manresa per tètanus. En aquell cas, la família del jove havia rebutjat subministrar els vaccins contra aquesta malaltia.
Els especialistes remarquen que aquests discursos antivacunes han proliferat en els darrers anys perquè una part de la població "desconeixes els efectes de les malalties i li han acabat perdent la por". Això, però, contradiu a la ciència: "No és un tema de creences, és un tema de ciència", assevera amb contundència Magda Campins, especialista en pediatria i en medicina preventiva i salut pública i excap d'epidemiologia a l’Hospital Vall d’Hebron. La pèrdua de respecte a malalties infeccioses com el tètanus, el xarampió o la polio, entre d'altres, també pot obrir un nou escenari epidemiològic per al país, ja que moltes d'aquestes poden tornar a aparèixer mínimament: "Que no veiem una malaltia no vol dir que no hi hagi risc", argumenta Àngela Domínguez, professora emèrita de la Facultat de Medicina de la UB.
Els moviments antivacunes no són nous: "Aquests moviments són tant antics com les primeres vacunes", assevera el catedràtic, investigador i epidemiòleg Antoni Trilla. L'expert admet que, actualment, alguns d'aquests corrents "s'han sofisticat molt", especialment als Estats Units, on el discurs contra els vaccins impera en les polítiques de la Casa Blanca. "En molts casos hi ha negocis al darrere, sobretot de venda de remeis alternatius", afegeix. Aquesta mena de discursos no només tenen impacte en les persones que decideixen no rebre el vaccí, sinó que també afecten als més menuts que encara no poden vacunar-se, ja que es controla la circulació dels virus amb una alta cobertura de vacunació de tota la població.
La pandèmia de la Covid també ha estat un dels detonants que ha donat ales als discursos antivacunes. No perquè s'hagi vist que els vaccins no funcionen, sinó perquè s'ha acabat relativitzant el seu efecte. "El fet que la població s'hagués de posar tantes dosis, tot i que eren totes necessàries, ha acabat repercutint en la visió de les vacunes", manté la doctora Campins. De fet, aquesta falta de confiança en la vacunació s'ha notat en les darreres campanyes de la grip, on les taxes s'han mantingut per sota dels llindars de recomanació de l'OMS, que oscil·len el 60%. Tot i així, més de la meitat de la població cridada a vacunar-se sí que ho ha fet.
El retorn de malalties "desaparegudes"
Malgrat que el seu impacte en el dia a dia és pràcticament invisible, algunes d'aquestes malalties infeccioses ja han reaparegut a Europa -i, per conseqüència, poden tornar a Catalunya. Per exemple, el passat mes de gener, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va retirar Espanya de la llista de països lliures de xarampió. A Catalunya, segons dades del Departament de Salut, es van registrar 75 casos d'aquesta malaltia infecciosa durant el 2025, més del doble que l'any anterior, quan se'n van registrar 34. La majoria dels afectats no estaven vacunats o ho estaven de manera incompleta.
Més enllà del retorn de malalties "desaparegudes", els discursos antivacunes també suposen un risc per al gruix de la població, ja que afavoreixen més la circulació de certs virus. "Determinades malalties, si hi ha un nombre alt de persones que no es vacunen, tenen més possibilitat de circular", assevera el doctor Trilla. En aquesta línia, la professora emèrita de la facultat de medicina de la UB també ressalta que, en el context actual de globalització, vacunar-se pot ajudar a prevenir el desplaçament de malalties a causa dels desplaçaments de la població, siguin forçats o no. És per aquest motiu que els experts consideren que és important assolir una bona taxa de vacunació a escala global, complint amb les recomanacions de l'OMS.
Fer pedagogia de la prevenció
Els experts coincideixen que la millor manera de combatre els discursos antivacunes és informar molt bé a la població sobre la importància de prevenir malalties gràcies a la vacunació. Això passa per fer bona pedagogia sobre els vaccins per part de l'administració, però també pels propis professionals de la salut: "És molt important donar informació i transmetre-la a les persones amb qui tenim contacte", afirma Domínguez, que recorda que, en un món globalitzat com l'actual, la millor manera de prevenir-se davant de possibles malalties és vacunar-se. "Si dones informació, pots convèncer a la gent dels beneficis de vacunar-se, sobretot als qui tenen molts dubtes", afegeix la doctora Campins.
La solució és clara: cal fer pedagogia de la prevenció. "La millor solució és que la gent entengui com funciona la vacunació i com funciona la ciència", apunta el doctor Trilla. A banda de facilitar informació, l'epidemiòleg també recorda que hi ha altres mecanismes de prevenció contra malalties infeccioses com ara, simplement, rentar-se les manes. Ara bé, tots tres experts remarquen que, la millor manera de protegir-se -i protegir als altres- és vacunar-se: "La vacunació és un dels beneficis més importants que hem tingut en salut pública", conclou l'excap d'epidemiologia de la Vall d'Hebron. L'auge d'aquesta mena de discursos, doncs, i la seva arribada en algunes esferes de poder com la Casa Blanca, pot tenir un fort impacte en la salut mundial si continua escampant-se.