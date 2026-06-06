En marxa la macroenquesta del cost de la vida del Sindicat de Llogateres

El Sindicat de Llogateres ha engegat aquest dissabte al matí una macroenquesta del cost de la vida. Des de les 10 hores, 1.806 voluntaris que s'havien inscrit a la iniciativa prèviament estan recorrent les places, carrers i cases del país per interpel·lar el veïnat de 42 municipis de Catalunya i conèixer què pensa la gent sobre els salaris, els lloguers i la convocatòria d’una vaga general.
La idea és que les respostes a l’enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer aquest dissabte mateix a les 18.30 h en l’acte final de la macroenquesta que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona. Pel que fa al contingut de l'enquesta, aquest es pot consultar a través d'aquest enllaç, al qual tenen accés totes les persones voluntàries.
A banda dels 51 punts que ja hi havia confirmats arreu del territori, en les últimes 24 hores s’han sumat quatre nous punts enquestadors a Santa Coloma de Gramenet, Sentmenat, el Prat de Llobregat i Montcada i Reixac.
L'objectiu: construir la vaga general
La iniciativa de la macroenquesta del cost de la vida sorgeix de la campanya "Viure ens costa la vida", impulsada per onze sindicats laborals i d’habitatge que han creat recentment la Plataforma per una Feina i una Casa Dignes: el Sindicat de Llogateres de Catalunya, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC), el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC), la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), la CGT, la CNT, la COS, la IAC, La Intersindical-CSC, Cobas i Solidaritat Obrera.
L'anàlisi de la conjuntura que fan els organitzadors és clara: la classe treballadora viu una ofensiva sostinguda on el cost de l'habitatge ja supera el 50% dels ingressos de moltes llars i els beneficis empresarials baten rècords mentre els salaris queden estancats.
Després de les vagues històriques de la comunitat educativa i de mobilitzacions per l'habitatge en què han participat centenars de milers de persones, la macroenquesta vol ser la primera passa per socialitzar la proposta d'una vaga general que aturi la producció i permeti avançar de debò en el dret a l’habitatge i l’augment dels salaris. L’objectiu és escoltar quina és la opinió del poble català sobre aquestes qüestions i conèixer si, majoritàriament, la gent està disposada a participar d’una vaga general d’aquestes característiques.