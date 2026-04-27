Trenta famílies llogateres s'uneixen contra un gegant immobiliari amb un perfil fantasma a Airbnb

Una parella de Chicago que passava unes setmanes a Sant Cugat del Vallès va destapar, amb una conversa distesa, una pràctica immobiliària que comprometia el futur de desenes de famílies llogateres a diverses finques de Catalunya. Els visitants nord-americans li van explicar a Diana Virgós, inquilina d'una finca propietat del gegant immobiliari Vivenio, que havien llogat el pis on s'estaven quedant per Airbnb. Era un d'aquells habitatges en què la propietat havia decidit no renovar el contracte als llogaters anteriors. Ara, aquesta situació s'ha estès entre diverses comunitats d'inquilins a Barcelona, Sant Cugat, Barberà del Vallès i Sant Adrià del Besòs, totes amb Vivenio com a protagonista. Alguns pisos dels blocs ja són buits, però almenys una trentena de famílies pretenen resistir-s'hi, segons han explicat aquest dilluns en una roda de premsa convocada pel Sindicat de Llogateres.
Els inquilins detallen que ja han rebut almenys 11 burofaxos que comuniquen que no hi ha cap voluntat de negociar una renovació de contracte i que han de marxar del pis. D'altres assumeixen que els passarà el mateix els pròxims mesos o anys, quan s'apropi la data de finalització de cada contracte. D'entrada, per evitar-ho, tots els llogaters han fet el tràmit per reclamar una pròrroga de dos anys, segons el decret estatal que previsiblement decaurà aquest dimarts, o de tres anys, segons un altre mecanisme previst a la llei d'habitatge estatal aprovada l'any 2023. Tanmateix, a banda d'un sol inquilí que ha descobert que ja té garantida la pròrroga, la resta denuncia que Vivenio Residencial Socimi encara no els ha respost, ni individualment ni a les cartes col·lectives que han enviat.
Vivenio, segons càlculs de les consultores Atlas Real Estate y CBRE IM publicats a El Periódico, seria el cinquè propietari més gran de tot l'Estat. Tindria més de 6.400 pisos en la seva cartera immobiliària al territori espanyol.
Mentrestant, la conversa entre Diana Virgós, que feia temps que intentava entendre què estava passant a les finques de l'empresa propietària del seu pis, i la parella de nord-americans, a Sant Cugat, obria la porta a una investigació presencial i digital dels inquilins. La confessió dels visitants permetia buscar l'ombra de Vivenio a Airbnb. I el que es trobarien és que hi havia un altre nom comercial, la marca "Exclusive Living", que comercialitzava els pisos dels seus edificis -s'han trobat exemples tant a Barcelona com a Sant Cugat del Vallès- però que evitava dir-se Vivenio.
Aquesta nova empresa, però, no existeix al registre mercantil amb aquest nom. Només existeix amb un rastre fantasma a internet. A més, tots els anuncis que té aquesta marca a Airbnb són d'habitatges propietats de Vivenio, adverteixen des del Sindicat de Llogateres. Preguntada directament per Nació, l'empresa immobiliària de moment ha decidit no respondre sobre aquesta qüestió.
Els anuncis que s'ofereixen són per fer contractes de temporada, i ho fan amb preus per sobre de l'índex de lloguer, el topall que ara també afecta als arrendaments temporals, tal com han documentat els inquilins amb diverses ofertes consultables a Airbnb. Hi ha exemples de pisos que s'ofereixen per 2.122 euros al mes, quan el límit és gairebé la meitat, segons la regulació vigent a Catalunya.
Expulsions i pisos buits a un edifici d'habitatge protegit
En alguns casos, però, el pols entre els inquilins i Vivenio encara més singular. L'edifici que l'empresa té en propietat a Sant Adrià del Besòs és una promoció d'habitatge de protecció oficial (HPO). Malgrat això, els veïns d'aquella finca també s'estan trobant els burofaxos que els comuniquen que han de marxar, quan finalitza el contracte. Segons detalla Francisco Gómez Casado, un dels habitants d'aquest bloc, ja hi hauria "cinc o sis" pisos buits a l'edifici, i una desena de famílies més que acaben el contracte aviat.
La vigència de la protecció oficial és fins al 2098, però això no impedeix que aquesta finca s'estigui trobant moviments similars als que històricament han colpejat els edificis del mercat lliure. "No entenem es poden mantenir pisos buits i fer fora veïns que han estat pagant les seves quotes durant set anys, quan se suposa que és un habitatge dirigit als ciutadans d'aquell municipi per protegir-los del mercat del lloguer, que està descontrolat", exposa Gómez. Alguns dels pisos ja porta fins a vuit mesos sense cap ocupant, assegura el veí.
Això també va contra els principis que defensa la llei catalana, que no només marca els límits de preu de l'habitatge protegit, sinó que busca que els pisos no quedin buits i es prioritzi el seu ús social. És a dir, que hi visqui gent i que es doni una llar a les persones inscrites al registre de sol·licitants d'HPO.
Pressió a l'administració
Les trenta famílies que s'han unit ara esperen poder evitar els desnonaments que l'empresa propietària planteja, en mig de la reclamació perquè l'administració investigui les irregularitats denunciades, que també inclourien "clàusules abusives" i mala conservació dels edificis. De moment, la Generalitat ha estat consultada també per aquest diari, però encara no s'ha obtingut resposta, respecte als preus del lloguer de temporada a través d'Airbnb i les expulsions a l'edifici de protecció oficial de Sant Adrià del Besòs.
"Ens preguntem si aquí faran el mateix que al bloc del carrer Sant Agustí i el dia abans del desnonament de la Diana enviaran deu inspectors a correcuita, o comencem a fer les coses d'una altra manera i que entenguin els rendistes com Vivenio, com New Amsterdam Developers (NAD) i tants altres que no poden estar utilitzant el lloguer de temporada i els colivings per saltar-se la regulació de preus", ha etzibat el portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès Jové. Alhora, ha recalcat que l'habitatge de protecció oficial en mans privades sovint queda més exposat a l'eixstència de vulneracions de drets de llogaters i ha criticat que recentment l'Ajuntament de Barcelona optés per concedir grans paquets de nous habitatges protegits a operadors immobiliaris "de luxe", com és el cas d'una empresa vinculada al grup Corp, en un recent concurs públic.