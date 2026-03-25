El Govern obrirà expedient contra l'empresa del bloc de Sant Agustí per incompliment de la normativa

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha explicat que el Govern va fer dimarts una inspecció al bloc del carrer Sant Agustí del barri de Gràcia i ha detectat que "pot haver-hi incompliment de la normativa". En una entrevista a RAC1, la portaveu del Govern ha afegit que es començaran a iniciar expedients per al total dels 23 habitatges del bloc i ha apuntat que es podria tractar d'una falta greu. Segons el règim sancionador, implicaria una multa d'un mínim de 90.000 euros per a cadascun dels habitatges. Segons la inspecció, el preu de la suma de les habitacions supera el topall de lloguer de l'habitatge. Paneque ha recordat que això incompleix la llei que va aprovar el Parlament a finals del 2025.
En declaracions als mitjans aquest dimecres després d’un acte, la consellera ha celebrat l’obertura d’un període de negociació entre la propietat del bloc, l’empresa New Amsterdam Developers (NAD), i els llogaters, amb la mediació del Síndic de Barcelona. Així mateix, ha confiat que pugui arribar “a bon port”. Tot i això, ha remarcat que el Govern mantindrà una posició “contundent” en el compliment de la normativa i ha advertit que “totes les lleis s’han de complir”, també en l’àmbit de l’habitatge. Ara bé, les sancions per colivings requeririen que s'haguessin signat lloguers des que es va aprovar la normativa catalana, i no està clar que això hagi passat. D'altra banda, més enllà de les sancions, els desnonaments del bloc de Sant Agustí avancen per un camí paral·lel.
En tot cas, des del Govern es defensa que el parc residencial ha de tenir un “ús prioritari i preferencial” per a les famílies i ha avisat que el Govern actuarà per evitar pràctiques especulatives o usos que no responguin a aquesta funció social, especialment en un context d’“emergència” habitacional. A la ràdio, Paneque ha recordat que a finals de l'any passat el Parlament va aprovar una regulació que obliga a respectar els topalls dels preus també en el cas del lloguer per habitacions. "Amb les eines que tenim i el marc normatiu vigent aplicarem tots els mecanismes que tenim", ha assegurat la portaveu del Govern.
La consellera ha admès que potser ha estat més lent del que es voldria, però que ara Catalunya ja té un marc normatiu, un règim sancionador aprovat i 100 inspectors per fer complir la llei. "Actuarem amb contundència d'acord amb el marc normatiu", ha insistit. S'ha sancionat 22 comportaments que vulnerarien la regulació de lloguers. El total de les sancions arriba a 77.000 euros. Això deixa una mitjana de 3.500 euros per multa. La consellera ha detallat que hi ha també "més de 480" expedients en "diligències prèvies", encara no resolts amb multa.
Negociació amb l'empresa
Preguntada pel desnonament en marxa, Paneque ha dit que el Govern "pot fer el que pot fer" davant una comitiva judicial. "Pensem que aquest tipus de pràctiques no només no incompleixen la llei sinó que no són benvingudes a Catalunya. El síndic de Barcelona vol fer de mediador en aquesta situació i fora bo que hi hagués marge de negociació amb l'empresa propietària", ha afegit Paneque.