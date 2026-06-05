El «no» de la consulta reviu la mobilització al carrer: «No només és pels salaris»

"No només és pels salaris". Una frase contundent que resumeix el malestar dels docents, que aquest divendres han tornat a omplir els carrers del centre de Barcelona per fer sentir la seva veu. La manifestació unitària d'aquest migdia, que ha aplegat desenes de milers de persones, manté el pols amb el Govern, però ho fa d'una forma diferent de la viscuda en les darreres setmanes de vaga. La cartellera sindical, fins i tot, és diferent. Ja no es poden veure els logotips de CCOO i UGT ratllats -com van fer els sindicats després de l'acord de març- i el color blanc del fons ha quedat substituït pel groc de la marea docent, i els logos dels únics sindicats que subscriuen la recta final de vagues: USTEC, la Intersindical, CGT, COS i la CNT -aquestes dues, minoritàries, que no eren presents fins ara. La capçalera general, però, ha esborrat tots els sindicats del mapa.
A l'Arc de Triomf, on ha arrencat la mobilització, l'ambient que es respirava era també lleugerament diferent. Un ambient molt reivindicatiu, amb pirotècnia i bengales de colors -generalment, amb el negre i el vermell de la CGT-, i amb un missatge clar: el conflicte encara no ha acabat, ni de bon tros. "Ha guanyat la dignitat educativa", celebren els milers de docents concentrats a Barcelona, que avalen la resposta de la majoria del col·lectiu que s'ha posicionat contundentment en contra del preacord amb Educació. Els manifestants han esgrimit proclames com "Niubó, indecent, fes tu de docent", "Amunt els salaris i avall les ràtios" o "Menys burocràcia i més democràcia", tots càntics ja habituals en aquesta mena de protestes.
Preguntats per Nació, diversos mestres coincideixen que el "no" de la consulta referma la voluntat democràtica del col·lectiu i demostra, un cop més, que el conflicte és molt més profund que els salaris. La reclassificació del personal d'atenció educativa, els drets dels treballadors de les escoles bressol o l'impuls -acompanyat de recursos- de l'escola inclusiva, entre d'altres, també són pals de paller d'aquest pols enquistat que desgasta el Govern: "Nosaltres ho interpretem com que cal seguir lluitant. Aquí hi ha dues coses, la millora dels drets laborals, i la millora de la qualitat del sistema educatiu", resumia l'Eduard, un dels docents concentrats a Barcelona. A més, també consideren que l'acord és insuficient perquè deixa enrere molts col·lectius: "Volem que els nens puguin aprendre amb les condicions que mereixen", afegeixen dues docents.
La "Papavaga" té bona rebuda entre el col·lectiu
Aquest mateix matí, els sindicats han fet una crida a una nova jornada de vaga dimarts que ve, 9 de juny, coincidint amb el primer dia de la visita del papa Lleó XIV a Barcelona. La ja coneguda com a "Papavaga". L'anunci s'ha precipitat abans del previst, tal com apunten fonts sindicals a aquest diari, però compta amb l'aval de la unitat sindical crítica amb el Govern. Aquesta mesura de pressió ha tingut una bona rebuda entre els docents, que consideren que fer vaga coincidint amb aquest esdeveniment és una proposta "òptima". En general, doncs, la rebuda ha estat l'esperada pels sindicats, tot i que algunes veus del col·lectiu també consideren més oportú fer altres formes de pressió com "no començar el curs" el 8 de setembre.
En la mateixa línia s’ha expressat el portaveu de docents de CGT, Isarn Prades, que ha insistit en la mobilització del 9 de juny. Però no només per la visita del pontífex a la capital catalana, també perquè al Parlament hi ha “la discussió del capítol de pressupostos” per a Educació. En aquest sentit, ha interpel·lat els partits de l’oposició “que s’omplen la boca defensant els serveis públics i l’educació. Després voten uns pressupostos que no afecten i no aborden l’emergència educativa”. A més, aquell mateix dia, també coincideix amb el tret de sortida de les proves d'accés a la universitat.
Els sindicats fan una crida a reobrir les negociacions
En una breu atenció als mitjans abans d'arrencar la mobilització, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha fet de nou autocrítica després del "no" de la consulta i ha admès que, com a sindicat, no han comunicat alguns aspectes de la negociació, motiu pel qual ha fet una crida a la "reflexió" conjunta sobre l'evolució del conflicte. Així i tot, tal com han deixat clar en tot moment, la central assumeix el resultat de la consulta i es mostra compromesa a tirar endavant totes les mobilitzacions que siguin necessàries per acabar el curs sense normalitat. Ara bé, insisteixen que és fonamental reobrir les negociacions.
En aquest sentit, tots els sindicats, tal com ha deixat clar Laura Gené de la CGT, consideren que cal tornar a reprendre el fil de converses amb Educació, però aquesta vegada fora de l'espai de la mesa, on també hi ha representats CCOO i UGT, signants de l'acord de març, i Professors de Secundària, que ha acabat secundant el darrer preacord. En concret, els sindicats consideren que cal canalitzar les negociacions a través del "comitè de vaga". Aquest mateix divendres, però, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assegurat que "el moment de la negociació s'ha acabat" i es manté ferma amb tirar endavant el preacord signat. Niubó insisteix que l'acord inclou mesures per millorar la inclusió, reduir la burocràcia, abordar la disminució de ràtios i reforçar la qualitat de l'atenció educativa, alhora que també ha destacat les millores salarials previstes.