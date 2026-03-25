Les primeres multes de la Generalitat per incomplir la regulació de lloguers surten a 3.500 euros de mitjana

El debat sobre la regulació de lloguers vigent a Catalunya fa temps que té una incògnita pendent de resoldre: què passa amb els propietaris que se salten la normativa? En aquest sentit, la Generalitat ja fa uns mesos que aporta algunes dades de les primeres passes d'expedients oberts, així com del reforç del cos català d'inspectors, però encara queda veure com això acaba traslladant-se a les multes finals. Aquest matí, com a resposta a les protestes multitudinàries pel cas del bloc de Gràcia on hi havia previst un desnonament, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha ofert unes primeres pistes. En una entrevista a Rac1, la també portaveu del Govern ha detallat que de moment "s'ha sancionat" 22 comportaments que vulnerarien la regulació de lloguers. El total de les sancions arriba a 77.000 euros. Això deixa una mitjana de 3.500 euros per multa.
La consellera ha detallat que hi ha també "més de 480" expedients en "diligències prèvies", encara no resolts amb multa. Entre aquests casos s'inclouen els nous que afecten a la finca del carrer Sant Agustí, on un fons immobiliari pretén fer lloguer d'habitacions -colivings- a preus alts per a gent de pas, després d'expulsar els llogaters habituals.
El cert, però, és que les barreges dels imports poden ser molt diverses perquè els motius són diferents. No és el mateix vulnerar el topall del preu simplement amb un anunci, que té una sanció més baixa, que demostrar que algú ja viu amb un preu del lloguer superior del permès pel topall. En aquest darrer cas, Sílvia Paneque ha insistit que s'estaria parlant d'una infracció greu que tindria una pena mínima de 90.000 euros, tal com es va tancar a partir d'un acord amb els Comuns. Malgrat això, les dades aportades per la representant de la Generalitat evidencien que encara no s'ha imposat cap sanció d'aquest tipus.
En aquest sentit, Paneque ha reivindicat que s'han incorporat recentment 100 inspectors per poder dur a terme els tràmits sobre possibles vulneracions en qüestions d'habitatge. "Potser més lent del que tots voldríem, però sí que estem posant els mecanismes", ha recalcat Paneque.
Unes sancions amb història política
Aquest aspecte, el de les sancions davant els incompliments per la regulació de lloguers, ja va ser objecte de negociació entre el PSC i els Comuns a la Generalitat. Els de Jéssica Albiach van condicionar el suport als comptes de Salvador Illa al fet que el Govern tramités les multes apropiades davant les infraccions del sector immobiliari. Ara, l'executiu socialista sosté que ha engegat la maquinària. Entremig, els sindicats d'habitatge del país han portat casos de possibles vulneracions directament a l'administració, per facilitar els tràmits.