Desenes de carrers tallats i canvis al transport públic: així afecta la visita del Papa

El primer dia de la visita del papa Lleó XIV ja ha evidenciat els canvis en la mobilitat de la ciutat. Després dels actes multitudinaris de l'Estadi Lluís Companys i la Catedral de Barcelona, aquest dimecres arriba el plat fort amb la seva visita a la Sagrada Família, l'acte que ha generat més expectació en els darrers dies. Davant l'afluència de gent massiva prevista, les administracions han preparat un dispositiu de mobilitat especial per garantir la seguretat i el bon desenvolupament i funcionament de les activitats que es duran a terme a la ciutat, amb algunes afectacions que ja es noten des de dilluns.
La zona amb més impacte serà l'Eixample, especialment a la zona de la Sagrada Família. Des de la plaça del Cinc d’Oros fins al carrer de Lepant, i entre els carrers de Provença i Còrsega, estarà prohibit aparcar. També quedaran tallats al trànsit des de les 7 h del dimecres fins a les 2 h del dijous els carrers següents:
- Av. Diagonal (ambdós costats), des de pl. Cinc d’Oros fins a Bruc
- Rosselló (ambdós costats), des de Pau Claris fins a Lepant
- Pau Claris (ambdós costats), des de Còrsega fins a Rosselló
- Roger de Llúria (ambdós costats), des de Còrsega fins a Provença
- Bruc (ambdós costats), des de Còrsega fins a av. Diagonal
- Girona (ambdós costats), des de Còrsega fins a Provença
- Bailèn (ambdós costats), des de Còrsega fins a Provença
- Pg. Sant Joan (ambdós costats), des de Còrsega fins a Provença
- Roger de Flor (ambdós costats), des de Còrsega fins a Provença
- Nàpols (ambdós costats), des de Còrsega fins a Provença
- Sicília (ambdós costats), des de Còrsega fins a València
- Sardenya (ambdós costats), des de Còrsega fins a València
- Marina (ambdós costats), des de Rosselló fins a València
- Lepant (ambdós costats), des de Rosselló fins a València
- Provença (ambdós costats), des de Sicília fins a Lepant
- Mallorca (ambdós costats), des de Sicília fins a Lepant
- València (ambdós costats), des de Sicília fins a Lepant
A banda d'aquests carrers, ja previstos en el dispositiu inicial, l'àrea de carrers que han quedat tallats és superior a la inicial. El carrer Padilla, per exemple, ja està tallat des d'Aragó, cosa que no estava estipulada en el desplegament. D'aquesta manera, doncs, les afectacions del trànsit poden ser més grans.
Canvis en el transport públic
A la Sagrada Família, dimecres s'incrementarà l’oferta de metro entre un 30 i un 65% a la tarda. Cal tenir en compte que l’estació de metro de Sagrada Família romandrà tancada tot el dia, i els trens de les línies 2 i 5 circularan sense aturar-s’hi. A l’estació de Verdaguer de la línia 4, durant el moment punta de la tarda, només es permetrà la sortida de passatgers. Finalment, es reforçarà la línia T4 del Tram perllongant l’hora punta fins a les 23 hores per donar cobertura a la zona.
Més enllà del reforç al servei de metro que ha planejat TMB, davant la previsió d’una elevada afluència de persones als principals punts dels actes de la visita del Papa, el servei de la xarxa d’autobusos interurbans de la Generalitat també ha patit modificacions de cara aquest dimecres.
Així queden reorganitzades les parades
Les línies que habitualment surten del Pg. de Gràcia, 36 traslladen la sortida a l’estació del Nord. Les arribades a Barcelona no es modifiquen. Línies afectades:
- Corredor Lleida – Barcelona: (L0101) Lleida - Barcelona (inclou e1 Lleida - Cervera), (L0415) La Pobla de Segur – Barcelona, (L0092) Barcelona - eth Pònt de Rei, (L0069) Balaguer - Tàrrega – Barcelona, (L0394) La Farga de Moles - Barcelona (per Ponts)
- Corredor Berga – Barcelona: (L0225) La Pobla de Lillet – Berga – Barcelona, (L0462) Llívia - Puigcerdà – Barcelona, (L0393) La Farga de Moles - Barcelona (pel túnel del Cadí), (L0422) La Seu d'Urgell – Barcelona, (L0131) Solsona – Barcelona, (L1446) Solsona a Barcelona (per la Farga de Moles).
Les línies que sortien del Pg. de Gràcia, 36 ho faran des de Gran Via, 588. Afecta les línies amb origen Tarragona i Costa Daurada. També s'anul·la la parada de Pl. Tetuan, 24. Les sortides i arribades es faran a l’Av. Meridiana. Línies afectades del corredor Caldes de Montbui – Barcelona:
- (L0127) (202–203) Santa Maria d’Oló – Barcelona
- (L0128) (212–213) Santa Maria d’Oló – Barcelona
- (L0197) (201) Caldes de Montbui – Palau – Barcelona
- (L0199) (e9) Barcelona – Caldes de Montbui