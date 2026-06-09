Rodalies cau durant 20 minuts coincidint amb l'arribada del Papa

Una incidència al Centre de Control de Trànsit d’Adif a Barcelona ha obligat a interrompre la circulació de tota la xarxa de Rodalies aquest dimarts al migdia, segons ha informat l’administrador d’infraestructures. La circulació s’ha aturat al voltant de les 12.25 hores a l'àrea de Barcelona, coincidint amb l'aterratge del Papa a l'aeroport d'El Prat i la primera jornada de la selectivitat a tot el país, amb milers d'alumnes desplaçats, i s'ha reprès després de 20 minuts.
La incidència ha afectat els sistemes de regulació del trànsit a tota la xarxa. Per això, Rodalies ha informat que la circulació ha estat “momentàniament interrompuda” i que ha afectat les línies R1, R2, R3, R4, R8, R11, R14, R15, R16, R17, RG1, RL3, RL4, RT1, RT2.
Per què ha caigut Rodalies?
Adif ha informat que la caiguda s'ha produït per un error informàtic als sistemes de regulació del trànsit ferroviari, la qual cosa ha obligat a interrompre la circulació a l'àmbit de Barcelona durant 20 minuts. Els sistemes auxiliars, però, han funcionat i els trens no han deixat de circular de manera generalitzada a la resta del país.
Després d'aquests 20 minuts, els tècnics d'Adif han resolt la incidència i s'ha començat a restablir el sistema de regulació del trànsit. La represa, però, no és instantània i, tot i que la circulació s'ha començat a normalitzar pels volts de les 13 hores, els retards s'han allargat.
El CTC, el cervell de Rodalies
El centre de Control de Tràfic Centralitzat (CTC) d'Adif a l'estació de França és el sistema tecnològic i informàtic que supervisa i coordina les operacions de tot el servei de Rodalies. Si la xarxa de Rodalies fos un organisme viu, el CTC seria el cervell i, si cau, el sistema s'apaga, tal com ja va passar diverses vegades a principis del 2026, coincidint amb la crisi per l'accident de Gelida. Passa poc sovint, però quan passa, els trens en circulació "caminen" -es desplacen lentament- fins a l'estació més propera i queden aturats. "És com si tots els semàfors de Catalunya quedessin en vermell", va explicar aleshores el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona.