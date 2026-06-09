El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha deixat clar aquest dimarts que les mobilitzacions i vagues del sector educatiu tindran un bon final. Sense entrar en detalls sobre la negociació ni fer prediccions més concretes, i coincidint amb la Papavaga, Illa ha dit en una entrevista a TV3 que creu que al setembre la situació estarà solucionada per començar els cursos amb normalitat: “Per descomptat que tindrem inici de curs, i esperem que les coses puguin encarrilar-se en la millor de les direccions”, ha vaticinat.
A més, ha explicat que no veu incompatibles les manifestacions d’aquest dimarts amb la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, malgrat que coincideixin en el temps. Amb tot, insisteix que el Govern vol acordar amb els sindicats la posada en marxa dels acords i preacord que va signar. “Hem fet proposta molt rellevant amb molts recursos i nosaltres seguim amb mà estesa per desplegar un acord històric”, ha insistit.