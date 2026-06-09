09 de juny de 2026

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Catalunya es prepara per al còctel de la visita del Papa, la selectivitat i la vaga docent

Catalunya i, sobretot, l'àrea de Barcelona s'enfronten a un còctel d'actes públics i accions que condicionaran la mobilitat els pròxims dies

  • El Papa poc abans d'agafar l'avió a Madrid per dirigir-se a Barcelona -
  • Cartell de prohibició d'aparcament al carrer Provença, cantonada amb Sardenya, per la visita del Papa Lleó XIV.

ARA A PORTADA

Publicat el 09 de juny de 2026 a les 08:31
Actualitzat el 09 de juny de 2026 a les 11:39

Catalunya, i especialment l'àrea de Barcelona, enceten una setmana crítica pel que fa a la mobilitat amb la coincidència de tres macroesdeveniments: la visita del Papa, la selectivitat i la vaga dels docents. Amb l'arribada de Lleó XIV aquest dimarts al matí, la ciutat comtal i la rodalia quedaran sotmeses als talls de carrers i afectacions al transport públic, mentre que creients i estudiants es desplaçaran en massa.

11:39H

«Menys discursos, més recursos»: avança la manifestació dels docents

La manifestació avança pel centre de Barcelona escortada per un fort desplegament dels antidisturbis dels Mossos d'Esquadra amb un ambient molt reivindicatiu: "Menys discursos, més recursos". Informa Gerard Mira.



11:28H

El Papa puja a l'avió per dirigir-se a Barcelona

El Papa acaba de pujar a l'avió d'Iberia que el traslladarà fins a Barcelona des de l'aeroport de Barajas.



11:21H

La Papavaga comença a desfilar des de plaça d'Espanya

Milers de persones, convocades pels sindicats educatius però també plataformes d'escoles bressol han començat a circular per Gran Via sota el lema "ni miracles ni caritat, serveis públics de qualitat". Informa Gerard Mira.



11:19H

El Papa s’acomiada de Madrid recordant el valor del voluntariat en un món regit «per la lògica de l’interès i el lucre»

El papa Lleó XIV s’ha acomiadat aquest dimarts de la ciutat de Madrid envoltat de voluntaris, als quals ha recordat el valor de fer les coses sense esperar res a canvi. “La gratuïtat, que és un llevat que fa créixer la qualitat humana, ètica i espiritual d’una societat, és un tret típic de la ciutat de Déu. En un món contínuament influït per la lògica de l’interès i del lucre, on el terme creixement es redueix a la dimensió economicofinancera, és necessari pensar i viure segons la lògica més veritable, la d’un creixement humà integral”, ha dit, tot demanant que siguin “ferms en la fe i generosos en el servei”. El Papa arribarà aquest migdia a Barcelona, on visitarà la Catedral i farà una vetlla d’oració a l’Estadi Lluís Companys.



11:11H

Els sindicats de la vaga insten el Parlament a esmenar els pressupostos per pal·liar la crisi educativa

Els sindicats restants de la vaga educativa -USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS- enviaran aquest migdia una carta dirigida a tots els grups parlamentaris instant-los a presentar esmenes als pressupostos per incloure les demandes dels docents, les quals consideren que permetrien pal·liar la crisi educativa. Els sindicats educatius fan una crida a la mobilització durant la Vagapapa i ja pensen en la manifestació central de diumenge, que agruparà altres agents socials implicats en el conflicte. Informa Gerard Mira.



11:01H

Collboni insta els barcelonins a rebre Lleó XIV «amb l'hospitalitat que caracteritza una ciutat que sap acollir»

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha demanat fer de la ciutat "la millor amfitriona" per rebre Lleó XIV aquest dimarts. En un BAN, Collboni convida a viure aquests dies "amb civisme, respecte i concòrdia" i insta el veïnat a rebre el Papa "amb l'hospitalitat que caracteritza una ciutat que sap acollir". Remarca que la visita és "de gran transcendència local i internacional" i ho veu com una oportunitat "per projectar al món els valors que defineixen Barcelona". Assenyala així "el respecte, el pluralisme, la democràcia, la igualtat, la solidaritat i el compromís insubornable amb la pau i els drets humans". Collboni defensa que "calen més veus globals que ajudin a bastir ponts entre pobles diferents i reivindiquin l'esperança".



10:55H

Rumb a la selectivitat: nervis i expectatives entre els estudiants ebrencs

Famílies, professors i joves comparteixen les últimes hores abans d'entrar a les aules de la URV. Informa Joan Navarro.



10:31H

Nervis i normalitat en l'inici d'unes PAU marcades per la visita del Papa i la vaga de mestres: «Estàvem previnguts»

Centenars d'alumnes arriben amb molta estona d'antelació a les convocatòries dels exàmens de Selectivitat per evitar problemes amb les afectacions de mobilitat però amb la il·lusió de superar els exàmens per entrar a la universitat. Informa Victor Rodrigo.



10:10H

Espadaler defensa la "compatibilitat" de la visita del Papa amb les protestes "legítimes" dels docents

El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha defensat la "compatibilitat" de la visita del papa Lleó XIV amb les protestes "legítimes" dels docents. En una atenció als mitjans aquest dimarts des del Centre Internacional de Premsa de Barcelona, habilitat per la visita del Papa, Espadaler ha argumentat que "hi ha espai" per la protesta i també per atendre l'"excepcionalitat" de la rebuda del pontífex: "Les dues coses poden compatibilitzar perfectament i es poden desenvolupar amb normalitat", ha insistit. El conseller s'ha mostrat "absolutament convençut" que el pas del sant pare per Catalunya serà "un èxit", i ha subratllat que el país serà "observat arreu del món". "Això és bo pel conjunt de la societat", ha reflexionat.



09:59H

Illa confia a encarrilar el conflicte amb els mestres en plena Papavaga

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha deixat clar aquest dimarts que les mobilitzacions i vagues del sector educatiu tindran un bon final. Sense entrar en detalls sobre la negociació ni fer prediccions més concretes, i coincidint amb la Papavaga, Illa ha dit en una entrevista a TV3 que creu que al setembre la situació estarà solucionada per començar els cursos amb normalitat: “Per descomptat que tindrem inici de curs, i esperem que les coses puguin encarrilar-se en la millor de les direccions”, ha vaticinat.

A més, ha explicat que no veu incompatibles les manifestacions d’aquest dimarts amb la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, malgrat que coincideixin en el temps. Amb tot, insisteix que el Govern vol acordar amb els sindicats la posada en marxa dels acords i preacord que va signar. “Hem fet proposta molt rellevant amb molts recursos i nosaltres seguim amb mà estesa per desplegar un acord històric”, ha insistit.



09:47H

Quatre nous tribunals de les PAU per als instituts del Baix Penedès

Fins a 4.435 estudiants del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre han començat aquest di-marts les Proves d'Accés a la Universitat (PAU). Són 260 alumnes més respecte l'any passat, quan n'eren 4.175. Del total, 3.924 són de batxillerat mentre que 511 provenen de cicles formatius. En global, hi ha 26 tribunals repartits per Tarragona, Reus, Vila-seca, Valls, Cambrils, Tortosa, Móra d'Ebre, Amposta i El Vendrell. Quatre d'aquests tribunals són nous per tal de donar resposta als instituts del Baix Penedès, ja que només van poder-hi fer la selectivitat el 2020 per l'excepcionali-tat de la pandèmia. Enguany, s'usaran una quinzena de detectors de dispositius electrònics a la Universitat Rovira i Virgili (URV) en el marc de la prova pilot.



09:34H

El president Illa regalarà al Papa un facsímil de les Homilies d'Organyà

El president Illa regalarà al Papa un facsímil de les Homilies d'Organyà, el primer text que es conserva escrit en català, una nina romana articulada de la Necròpolis de Tarragona, i una copia de l'acta de col·locació de la primera pedra Sagrada Família. 



11:10H

L'arribada del Papa esvera Barcelona

Seria tan inexacte afirmar que l'arribada del Papa commou els veïns de Barcelona i que la immensa majoria dels habitants de la ciutat aguanten impacients, per passió genuïna o per curiositat irrefrenable, com sentenciar que la capital catalana és un cau d'indignacions i ràbies que ho impregna tot i que veu en la visita de Lleó XIV una excepcionalitat innecessària i anacrònica. Les dues realitats, juntament amb la de la indiferència, es barregen, en uns dies insòlits. Informa David Cobo.



09:04H

Els estudiants que fan la Selectivitat: «No ens ha afectat gaire la vaga de professors»

Més de 45.000 alumnes estan inscrits a fer les PAU d'enguany, que coincideix amb la visita del Papa, la nova convocatòria de vaga de mestres, les afectacions de mobilitat i, fins i tot, amb l'inici del Mundial de Futbol. Estudiants de Barcelona i Alella convocats a la UPF del Poblenou es mostren molt tranquils pels exàmens gràcies a la preparació prèvia. "No ens ha afectat gaire lo dels professors. I si no han vingut sempre teníem material", afirma un jove de l'IES Caterina Albert. Informa Victor Rodrigo.



08:52H

Carrers tallats, garatges tancats i afectacions al transport públic per la visita del Papa

Davant l'afluència de gent massiva prevista, les administracions han preparat un dispositiu de mobilitat especial per garantir la seguretat i el bon desenvolupament i funcionament de les activitats que es duran a terme a la ciutat, amb algunes afectacions que ja van començar aquest dilluns. Les pots consultar a continuació:



08:44H

La Meridiana, com un dissabte

La crida al teletreball per la visita del Papa i el canvi d'usos en la mobilitat provoca una imatge curiosa. L'accés a Barcelona per la Meridiana presenta una fluïdesa poc habitual, talment com si fos un dissabte. Informa Arnau Urgell i Vidal.



11:10H

Nervis i expectació en el primer dia de les PAU al campus de la UPF al Poblenou

Les afectacions per l'arribada del Papa han condicionat milers d'estudiants arreu de l'àrea metropolitana. Desenes de joves provinents d'Alella, al Maresme, destinats a la UPF, han agafat Rodalies a quarts de set del matí "per arribar amb temps". "Ens preocupa també demà, però vindrem amb molt temps. Ja érem aquí a les 7:40 i entrem a les 8:30", afirma una jove d'aquest municipi. Alguns mestres que acompanyen els alumnes duen samarretes reivindicatives de les vagues del sector. Els estudiants donen suport a les seves reivindicacions i admeten "que no els han afectat gaire" en la preparació de la Selectivitat. Informa Victor Rodrigo.

 



08:41H

Consulta l'agenda del Papa: aterrarà a Barcelona a les 12.25 hores

El Papa arribarà a l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat a les 12.25 hores, provinent de Madrid. El rebrà el president, Salvador Illa, amb un acte protocol·lari breu, ja que Lleó XIV haurà de córrer per arribar a l'Oració de l'Hora Mitjana, prevista a les 13 hores a la Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia, on serà rebut per l’arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella.

 



08:32H

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