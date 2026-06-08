L'arribada del Papa esvera Barcelona

Seria tan inexacte afirmar que l'arribada del Papa commou els veïns de Barcelona i que la immensa majoria dels habitants de la ciutat aguanten impacients, per passió genuïna o per curiositat irrefrenable, com sentenciar que la capital catalana és un cau d'indignacions i ràbies que ho impregna tot i que veu en la visita de Lleó XIV una excepcionalitat innecessària i anacrònica. Les dues realitats, juntament amb la de la indiferència, es barregen, en uns dies insòlits. Les mateixes preguntes, a pocs metres de distància, reben respostes diametralment oposades, depenent de qui parli. L'esverament agafa camins diferents, però evidencia un cert nervi social comú. I entremig apareix una tercera capa social: la dels que miren l'estada barcelonina del Papa amb les ulleres del lucre, entre lloguers dels balcons i souvenirs fets a mida. Aquesta és la Barcelona del dia abans que arribi el cap de l'Esglèsia catòlica.
Lleó XIV trepitjarà la capital catalana aquest dimarts i l'abandonarà dijous. La seva activitat durant aquests tres dies comportarà un desplegament policial extraordinari, fins al punt de limitar la mobilitat al barri Gòtic, a la Sagrada Família o al Poble-sec. Es faran identificacions a veïns i comerciants, que hauran d'acreditar que viuen o treballen a una zona per poder-hi accedir, expliquen des dels Mossos d'Esquadra. Tanmateix, encara regna el desconcert, als punts calents de la visita papal. "Quan preguntes, sovint et diuen que tota la seguretat la porta el Vaticà, i no sempre s'obtenen respostes", explica Amor Garcia, gerent del l'Eix Comercial Sagrada Família.
Emocions contraposades
Així i tot, en el cas de Garcia, hi predomina l'ànim. Fins i tot ha encarregat un cartell de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, la que ha de beneir el bisbe de Roma, per decorar l'aparador de la joieria que regenta. Ella forma part del grup de comerciants que sí que aixecarà la persiana dimecres, el dia que el Papa recorrerà la ciutat des de la plaça del Cinc d'Oros fins al temple dissenyat per Antoni Gaudí amb el papamòbil. Però no és una posició unànime. Diversos negocis veuen la visita com un maldecap a evitar i optaran per tancar.
Els que estan més regirats són alguns comerciants de l'avinguda Gaudí, a qui els prohibiran desplegar les terrasses. Aquest dilluns, a més, veien com els operaris de l'Ajuntament de Barcelona els retiraven les estructures fixes que aixequen els para-sols de la via pública. Una carta municipal els anunciava que els hi retiraven tot un mes, fins que passi l'arrencada del Tour de França, que també desfilarà per aquesta zona, a principis de juliol. Han hagut de contractar alternatives mòbils per a les pròximes setmanes i no els costa rondinar per la visita del Papa. "Sense terrassa, per què obrir? Ja ho vam fer quan va venir l'alemany i això es va convertir en un lavabo universal", diu Mariano Calonge, l'encarregat del restaurant la Piazzenza, sobre la presència de Benedicte XVI, l'any 2010, i el fet que el local se li omplís de gent que només volia anar al lavabo.
Amb un enfocament similar ho veu el José Luis, del bar Ardèvol, un establiment històric i familiar situat a tocar de la basílica. "Que passi ràpid. Perquè això situarà Barcelona al centre del món. Molt bé. Però per als d'aquí, això no diu res", enraona, des d'una barra farcida de truites, pebrots de Padrón, seitons en vinagre, tomàquets i olives matxucades. A pocs metres, la floristeria Soriano, un altre comerç arrelat al barri, anuncia uns plans idèntics. Tancaran fins que passi la tempesta del furor catòlic.
Per contra, els maldecaps logístics -s'anul·larà la parada de metro de Sagrada Família durant tot el dimecres i es reclamarà la identificació de tots els veïns i treballadors de la zona- no tenen cap efecte sobre els veïns més animats. Fins i tot a la finca del carrer Mallorca que toca al temple i que fa anys que pateix l'obra del possible enderroc, si s'executa el projecte de l'escalinata de la façana de la Glòria, que encara no s'ha resolt. "Nosaltres som inquilins, som catòlics i ens fa molta il·lusió. És el primer gran dia que viurem aquí", diu José Barrientos, mentre s'afanya per arribar a temps a la feina. "He vist que hauré d'agafar una altra parada de metro. Però no passa res. Per un dia, puc caminar una mica més. És un dia només", afegeix. També un veí de 102 anys passeja en cadira de rodes per l'avinguda Gaudí celebra la fita. "A qui no li agradi que no s'estigui aquí aquell dia", comenta amb to lleuger que complementa amb una riallada.
Dubtes sobre com accedir a casa
El cert, però, és que hi ha més coses en joc, més enllà de l'atabalament social o la complicitat que cadascú tingui amb el pontífex. Una de les claus del sistema de seguretat organitzat és que s'aplicaran perímetres policials que limitaran la mobilitat veïnal. El barri Gòtic n'és un exemple. És el punt en què Lleó XIV començarà la seva estada a Barcelona, amb una visita institucional a la catedral, però també on dormirà, ja que passarà dues nits al Palau Episcopal. I això alterarà la normalitat per a milers de persones. "No pot ser que la visita d'un cap d'estat sigui el que condicioni la vida d'un barri on la majoria de gent és gent treballadora. És indignant que ens trobem consignes de policies que recomanen a veïns que vagin a casa de familiars aquests dies, com si això fos una opció per a tothom en plena setmana laboral", protesta Martí Cusó, president de l'Associació de Veïns i Veïnes del Gòtic. A més, lamenta que "aquest clima de sobreinformació, publicitat i generació d'alarma amb mencions al terrorisme està provocant que hi hagi comerços de barri a qui els proveïdors ja els han dit que no els proveiran", afegeix.
La confusió, de fet, és una menció habitual, tant entre els crítics amb la visita papal com entre els que ja els hi està bé. Però el cert és que hi ha persones que no saben com podran accedir al que és casa seva. "A mi l'únic que se m'ha dit és que la gent que té al carnet d'identitat l'adreça d'on viu passarà. I la que no ho tingui, ja veurem", apunta Gabriel Mercader, president de l'Associació de Veïns de Sagrada Família, una altra zona amb diverses illes de cases perimetrades policialment.
Consultades per aquest diari, fonts municipals estableixen que els Mossos d'Esquadra van resoldre que "presentant qualsevol document acreditatiu serviria". Des de l'oficina de comunicació dels Mossos, però, mantenen la incògnita sobre què passarà amb aquelles persones que no mostrin algun document oficial que confirmi que viuen en un pis ubicat a la zona protegida. En el cas de persones sense contracte de lloguer -perquè viuen pagant una habitació de manera informal- o que no hi estan formalment empadronades no s'aclareix com s'actuarà.
Oferir el balcó de casa i fer menús a mida
Mentrestant, als carrers de l'Eixample es multipliquen aquests dies les ofertes digitals de balcons per veure el pas del Papa en el recorregut del dimecres. "Lloguer de terrassa amb vistes clares a la Sagrada Família per a la visita del Papa. Preguntar per condicions. 300 euros/pax. 4/10 pax", planteja un anunci. És a dir, fins a 3.000 euros per cedir una porció d'un pis una tarda entre setmana.
Però no sempre surt bé. En aquest cas, quan se li fa saber l'interès per llogar l'espai en una conversa privada, l'anunciant recula: "Hola, per problemes amb la comunitat i veïns descartem l'opció del lloguer". Fonts del Col·legi d'Administradors de Finques Barcelona-Lleida confirmen aquesta realitat. Qualsevol propietari d'un habitatge pot arrendar un espai propi, però l'excepció són aquelles finques en què els estatuts de la comunitat de propietaris ho limiten. Alhora, existeixen dubtes al voltant de les persones que viuen de lloguer, ja que haurien de demanar l'autorització al propietari del pis, remarquen des del col·legi d'administradors de finques.
Sigui com sigui, alguns veïns continuen confiant a trobar algun devot disposat a posar preu a la seva fe i tranquil·litat com a espectador. Una altra oferta de balcó, també trobada a Wallapop, proposa l'accés a "un balcó i zona d'estar privada" a la intersecció entre els carrers de Sicília i Provença. "Ús del balcó i espai comú durant la franja horària acordada. Aforament màxim vuit persones. Aperitius i begudes inclosos. Vi inclòs. Televisió de 65'' disponible. Ús del lavabo", planteja el text. Tot seguit, aclareix que les tarifes són de 250 euros per persona o de 1.600 euros per la reserva de tot l'espai.
Si se li pregunta a l'anunciant si dos nens petits també comportarien el pagament de 250 euros o si tindrien una rebaixa, se subratlla que "el preu és el mateix per a tothom". I si se li demana quin és el menú pensat amb els aperitius, es proposa la següent llista: "Taula d'embotits (pernil, llonganissa, llom...), selecció de formatges, coca de recapte en porcions, pa amb tomàquet, olives, porcions de truita de patates, croquetes, alguns bombons, vi o cava, i els refrescos que ens indiqueu".
Però els habitants de l'entorn de la Sagrada Família no són els únics a intentar monetitzar el pas del Papa de Roma per la capital catalana. Les botigues de souvenirs també es preparen per atendre les pulsions més òbvies i autoreferencials dels milers de persones que trepitgin l'entorn de la basílica els pròxims dies. I han decidit renovar l'inventari. Els prestatges d'aquests negocis han començat a omplir-se ja d'imants amb la imatge de Lleó XIV sobreimpressionat davant del temple de Gaudí. En els casos de més atreviment estètic d'aquests dissenys s'arriba a col·locar el pontífex com a protagonista d'una publicació d'Instagram que hi afegeix les etiquetes: #like, #follow i #enjoy. Altres propostes es limiten a mostrar el seu rostre, escriure el seu nom i recordar el seu pas per Barcelona el juny del 2026. Els productes personalitzats que s'ofereixen van des de tasses a rosaris o tote bags.
La ciutat acumula esveraments. I les incògnites, emocions i disfuncions s'aniran evidenciant en un termini màxim de tres dies. Abans del cap de setmana, tot s'haurà esfumat.