Barcelona es tenyeix de groc pel compte enrere dels 100 dies per al Grand Départ del Tour de França 2026

Barcelona ha encetat aquest dijous el compte enrere definitiu cap al Grand Départ del Tour de França 2026. Per commemorar els 100 dies per a l'inici de la cursa ciclista, la capital catalana ha preparat una acció "de gran impacte visual" i una jornada festiva. L'epicentre de la celebració ha estat el passeig Lluís Companys, amb una festa amb un ventall d'activitats vinculades a la bicicleta i dirigides a un públic familiar. Judit Mascó i Jordi Basté han conduït l'acte oficial, que ha homenatjat els clubs ciclistes de la ciutat, i la cloenda ha estat l'inici del compte enrere, amb la il·luminació d'una setantena d'edificis icònics amb color groc i amb l'estrena de l'himne oficial del Grand Départ, la cançó de Doctor Prats Energia!.
Entre els espais que lluiran el color groc hi ha la façana de l'Ajuntament, l'Arc de Triomf, Can Fabra, Can Serra, la Casa Batlló, el Palau Sant Jordi, el Recinte Modernista de Sant Pau, La Pedrera, el MNAC, la Terminal 1 de l'Aeroport de Barcelona - el Prat i el Palau de la Generalitat.
També s'hi ha sumat el Palau de la Virreina, el Palau de Pedralbes, el Palau Robert, la façana de la Passió de la Sagrada Família, la Torre Glòries, el Parc d'atraccions Tibidabo, el Teatre Nacional de Catalunya i la Universitat de Barcelona, a banda de les seus municipals dels districtes de Sants, Sant Martí, les Corts, Sant Andreu, Sarrià, l'Eixample, Nou Barris i Ciutat Vella.
L'aigua també ha estat protagonista d'aquesta celebració amb un desplegament de color a nombroses fonts de la ciutat. S'han tenyit de groc la Font Màgica de Montjuïc, les fonts de l'Avinguda Gaudí, les Fonts Bessones de plaça Catalunya, la plaça dels Voluntaris, el Guèiser de la plaça d'Islàndia, la Gran Cascada i les Fonts Triangulars del Fòrum, entre d'altres.