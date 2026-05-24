Eufòria desfermada a Barcelona per celebrar la Champions del Barça

Barcelona torna a ser el centre dels triomfs del Barça, després de la rua que va omplir els carrers de la ciutat pel títol de la Lliga conquistat per l'equip masculí, aquesta vegada la festa és per celebrar el triomf d'aquest dissabte en la final de la Champions del femení, en què les blaugranes van apallissar l’Olympique de Lió per 4-0 tancant una temporada històrica amb quatre títols: la Lliga, la Copa de la Reina, la Supercopa d'Espanya i la Champions.
La jornada d'aquest diumenge acull una tarda plena de música, càntics culés i discursos emotius de les jugadores de l'equip, que estan acompanyades d'una afició eufòrica, per celebrar, no només la quarta Champions, sinó també l'hegemonia del club a Europa. L’equip dirigit per Pere Romeu fa la tradicional festa del Barça en un escenari diferent al del 2024, quan les culés van guanyar la tercera Champions a Bilbao. Enguany el lloc triar és l'avinguda Maria Cristina, on el club ha muntat un gran escenari decorat amb l'escut i banderes.
A les 17 hores s'ha donat el tret de sortida a la festa amb animació i continguts interactius per al públic abans de l'arribada de les jugadores, a les 19 hores. Tot i que, un dels plats forts de la tarda és l'actuació musical, que aquest any protagonitza el grup Figa Flawas amb un concert que ha començat a les 18 hores. Els milers d'aficionats blaugrana han esclatat en joia ja amb l'arribada de Pere Romeu a l'escenari.
Kika Nazareth, una de les més animades de la plantilla, ha entrat a l'escenari ballant al ritme de les cançons que ha punxat Patri Guijarro, que ha deixat les botes per fer de discjòquei:
La jugadora portuguesa, Kika, que ha estat l'ànima de la festa, després s'ha animat onejant una estelada que li han fet arribar des del públic.