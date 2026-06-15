Què han pactat els EUA i l’Iran per acabar amb més de tres mesos de guerra?

Després de més de tres mesos de bombardeigs i del bloqueig comercial de l'estret d'Ormuz aquest diumenge a la nit els Estats Units i l'Iran han arribat a un acord per posar fi a la guerra. Així ho ha anunciat el primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, que ha actuat de mediador entre Washington i Teheran i ha explicat que el pacte s'oficialitzarà amb una cerimònia de signatura el divendres 19 de juny a Suïssa.
"Ambdues parts han declarat la finalització immediata i permanent de les operacions militars en tots els fronts, inclòs al Líban. La cerimònia oficial de signatura serà el divendres 19 de juny a Suïssa", ha expressat a través d'X. Amb l'acord ja vigent, els mediadors duran a terme una sèrie de reunions aquesta setmana i, ara, s'obri un període de 60 dies per concretar els detalls del pacte.
El president dels Estats Units, Donald Trump, també ha anunciat la fi del conflicte a través de la seva xarxa social, coincidint amb el seu 80 aniversari. "Amb aquest escrit, autoritzo plenament l'obertura de l'estret d'Ormuz sense peatges i, simultàniament, autoritzo l'aixecament immediat del bloqueig naval dels Estats Units. Vaixells del món: arrenquin motors! Que flueixi el petroli!”, ha dit el mandatari nord-americà. D'altra banda, el viceministre d'Afers Exteriors de l'Iran, Ali Gharaibabadi, ha confirmat la fi de les operacions militars de manera immediata, també al Líban, i ha informat que el text definitiu se signarà aquest divendres a Suïssa. De moment, Israel no s'ha pronunciat.
Justament, aquest diumenge al matí l'Iran havia amenaçat de trencar la negociació de l'acord de pau amb els Estats Units arran d'un nou atac d'Israel al Líban. El bombardeig de l'exèrcit israelià es va produir aquest diumenge en un suburbi de Beirut i anava dirigit contra la milícia de Hezbol·là. Va deixar almenys tres morts i una desena de ferits.
Reobertura de l'estret d'Ormuz
Des que va esclatar el conflicte a l'Iran al febrer, aquest pas de petroli imprescindible pel comerç mundial estava bloquejat. A l'abril, es van obrir els canals d'entrada i sortida al golf Pèrsic a través de les aigües iranianes de l'estret d'Ormuz, vies que ja s'utilitzaven tant per vaixells iranians com d'altres països amb els quals havia signat acords de peatge, fet que ja no serà necessari a partir d'aquest acord. Tot i això, Trump ha asseverat que l'estret serà reobert després de la signatura de l'acord de pau amb Iran, prevista a Suïssa per a aquest divendres 19 de juny.
L'estret d'Ormuz és un punt estratègic pel comerç de petroli mundial que uneix el golf Pèrsic amb l’oceà Índic i del qual surt una quarta part del petroli que es consumeix arreu del planeta. Aquest fet que el converteix en un nus logístic essencial per al mercat energètic mundial en què participen l’Orient Mitjà, Europa, la Xina i els Estats Units. El seu bloqueig al febrer va afectar el comerç de petroli i les borses, que es van disparar, generant una escalada vertiginosa dels preus.
La notícia de l'acord ja ha provocat canvis en les borses internacionals, on aquest dilluns al matí el preu del petroli ha caigut un 4%, deixant el barril de Brent al voltant dels 83 dòlars, la xifra més baixa a què s'ha assolit des de principis del mes de març, just després de l'inici del conflicte.
El programa nuclear de l'Iran
Per als Estats Units altra de les prioritats de les converses és garantir que l'Iran abandoni qualsevol possibilitat de desenvolupar armament nuclear, fet que va provocar també les sancions d'Alemanya, França, el Regne Unit i Itàlia al país. Ara, aquests han estat els primers països a expressar la seva disposició a revisar o suspendre les sancions si s'arriba a un acord de pau definitiu.
Teheran, que sosté des de fa anys que el seu programa nuclear respon exclusivament a objectius civils i científics, ha reclamat com a contrapartida l'aixecament de les sancions econòmiques. Fins ara, però, Washington s'havia mostrat reticent a autoritzar cap transferència econòmica directa. Tot i això, el programa nuclear iranià no quedarà acordat ara, sinó al final d'un altre període de negociació de diverses setmanes.
Guterres reivindica l'acord provisional
El secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, ha felicitat els Estats Units i Iran per l'acord provisional de pau aconseguit aquest diumenge, al mateix temps que l'ha reivindicat com un "pas fonamental" cap a la resolució "pacífica" del conflicte, que va començar el passat 28 de febrer arran de l'ofensiva conjunta llançada per Washington i Israel contra Teheran.
"Felicito calorosament els Estats Units i l'Iran per haver aconseguit un acord de pau que preveu un alto el foc immediat i permanent, la reobertura de l'estret d'Ormuz, així com un marc per a futures negociacions", ha manifestat Guterres en un missatge a X.