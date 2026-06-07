L'Iran llança un atac amb míssils contra Israel després dels bombardejos sobre Beirut

L'Iran ha llançat aquest diumenge a la nit un atac amb míssils contra Israel en represàlia pels bombardejos israelians al sud de Beirut, que han causat almenys dos morts i més d'una desena de ferits. La Guàrdia Revolucionària iraniana ha reivindicat l'ofensiva i ha exigit a Israel que aturi immediatament les operacions militars al Líban.
Segons les autoritats israelianes, l'Iran ha disparat onze míssils, tots ells interceptats pels sistemes de defensa antiaèria. Les alarmes han sonat fins a quatre vegades en diferents punts del nord del país i la població ha rebut l'ordre de refugiar-se. Tot i que l'exèrcit ha donat posteriorment l'alerta per acabada, el govern israelià ha anunciat el tancament de totes les escoles aquest dilluns com a mesura preventiva.
Teheran ha advertit que qualsevol nova ofensiva israeliana contra el Líban o una resposta militar als míssils llançats aquest diumenge provocarà una "resposta devastadora". A més, el règim iranià ha avisat els Estats Units que considerarà les seves bases militars a la regió com a "objectius legítims" si Washington participa en una eventual escalada.
L'espai aeri, aturat
L'atac ha tingut conseqüències immediates més enllà del camp militar. L'Iran ha tancat part del seu espai aeri fins a nova ordre, mentre que l'Iraq ha suspès temporalment tots els vols. Síria també ha anunciat el tancament de l'espai aeri al sud del país durant dotze hores i la paralització de les operacions a l'aeroport de Damasc.
Per la seva banda, Israel ha qualificat l'ofensiva iraniana de "greu error" i ha assegurat que mantindrà les operacions militars al Líban. Els atacs israelians d'aquest cap de setmana han estat els primers sobre Beirut des de l'últim acord de treva impulsat pels Estats Units.
Trump "veu possible" un acord imminent
Des de Washington, Donald Trump ha admès que l'atac iranià dificulta les negociacions en marxa, però ha insistit que encara "veu possible" un acord imminent. El president nord-americà ha explicat que hi havia un pacte "a punt de ser signat" i ha avançat que contactarà amb Benjamin Netanyahu per demanar-li que eviti una resposta militar que pugui fer descarrilar els esforços diplomàtics. Paral·lelament, s'han reactivat els contactes entre l'Iran i diversos països mediadors, entre els quals el Regne Unit, Turquia, el Pakistan, França i Qatar, en un intent d'evitar que la crisi desemboqui en una nova escalada regional.