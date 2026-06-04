Israel i el Líban firmen un alto el foc després de l'ultimàtum de Trump a Netanyahu

Israel i el Líban han pactat la implementació un alto el foc supeditat al cessament total dels atacs del partit milícia-xiïta libanès Hezbol·là i a l'evacuació de tots els seus membres del sud del país. L'acord, que Israel ha venut com una victòria i sobre el qual el Líban encara no s'ha pronunciat, arriba després de finalitzar aquest dimecres una nova ronda de negociacions a Washington i després que Donald Trump reblés a Benjamín Netanyahu que estava "completament boig" per dificultar les converses de pau dels nord-americans amb l'Iran.
"Com a resultat de les negociacions liderades pels Estats Units, Israel i el Líban han acordat la implementació d'un alto el foc", han anunciat els tres països reunits en aquesta trobada trilateral d'alt nivell en un comunicat conjunt difós pel Departament d'Estat estatunidenc en què al·ludeixen a una represa de les negociacions "polítiques i de seguretat" per aconseguir un acord "integral". Durant aquesta trobada, les parts negociadores han acordat avançar "ràpidament" en la creació de "zones pilot" en què l'exèrcit libanès assumirà el control exclusiu del territori, excloent-ne "tots els actors no estatals".
"Tots els països han reafirmat que el futur de la relació entre Israel i el Líban ha de ser decidit pels dos governs sobirans", diu el comunicat que, alhora, posa de manifest el rebuig de qualsevol intent, per part de qualsevol actor estatal o no estatal, de fer ostatge el futur del Líban. En aquest sentit, els representants a la taula negociadora han condemnat "activitats en curs" per part de l'Iran que, han remarcat, "posen en risc" l'estabilitat a tot el Pròxim Orient, premissa que han acompanyat amb una condemna.
Alhora, els representants diplomàtics han debatut sobre un marc de seguretat, basant-se en les converses mantingudes al Pentàgon el 29 de maig, amb l'objectiu de "garantir de manera sostenible" la sobirania, seguretat i integritat territorial del Líban i Israel, cosa que, afegeix el comunicat, no inclou el desarmament. En aquesta línia, les dues parts han reafirmat no tenir "intencions hostils" entre si, al mateix temps que s'han compromès a continuar les negociacions directes per tal de construir confiança, resoldre totes les qüestions pendents i treballar en pro de l'acord "integral" esmentat entre els dos països.
Que demana cada país?
Els membres de la legació israeliana han subratllat que la seva seguretat i el respecte de la seva integritat territorial només es pot aconseguir mitjançant "el desarmament de Hesbol·là" i de la seva infraestructura a tot el Líban. Al fil, l'ambaixador d'Israel als Estats Units, Yechiel Leiter, ha volgut deixar clar que si Hezbol·là creu que aquest resultat li atorga impunitat, "s'equivoca", i ha insistit alhora que aquest alto el foc "depèn totalment" del cessament total dels atacs contra Israel i del desmantellament complet de Hesbol·là.
La delegació libanesa, en canvi, ha reivindicat la necessitat del "respecte mutu" de les fronteres reconegudes internacionalment, així com la "urgència" d'aplicar plenament el cessament d'hostilitats d'acord amb els principis d'integritat territorial i plena sobirania estatal. De la mateixa manera, Beirut s'ha compromès a "reforçar" la capacitat de les Forces Armades libaneses, amb el suport dels Estats Units per exercir un control efectiu a tot el país.