La Sagrada Família, el fil que uneix les anteriors visites d'un papa a Catalunya

Lleó XIV serà el tercer papa que visitarà Catalunya en temps moderns, setze anys després que Benet XVI trepitgés el país el 2010, i quatre dècades després que Joan Pau II passés un dia a Montserrat i Barcelona el 1982 sota una intensa pluja. Un dels moments clímax de l'arribada del pontífex actual serà la inauguració del punt més alt de la Sagrada Família, la torre de Jesús. De fet, el temple inacabat d'Antoni Gaudí és el fil que uneix la visita de Lleó XIV amb les dues anteriors, que també van passar per la basílica.
L'actual cap de l'Església catòlica passarà dos dies a Catalunya -del 9 al 10 de juny-, un més que Joan Pau II i Benet XVI. Amb tot, seguirà un patró similar als seus predecessors que van posar un peu al país: visita a la Sagrada Família coincidint amb un moment important del temple expiatori, desplaçament en papamòbil i un acte multitudinari, a banda de posar el seu segell desplaçant-se a la presó de Brians.
Joan Pau II: Montserrat, Sagrada Família, Montjuïc i Camp Nou sota la pluja
Joan Pau II va ser el primer pontífex de qui es té constància que hagi fet una visita oficial a Catalunya. El 7 de novembre del 1982, el papa polonès va arribar i va començar el dia dirigint-se a Montserrat, on, segons les cròniques de l'època, va venerar la Moreneta i hi va deixar un rosari. Allà, amb la presència de l'aleshores president de la Generalitat, Jordi Pujol, entre d'altres, va fer una homilia, que va començar i acabar amb unes frases en català, va fer referències a la singularitat de la muntanya i a la Mare de Déu. La cerimònia, on es va interpretar el Virolai, es va celebrar amb milers de persones que van rebre el papa malgrat la pluja. De fet, dues joves van morir allà just després d'anar a veure Joan Pau II per un moviment de terres.
Després de Montserrat, el papa es va desplaçar a Barcelona, i a l'altura de Pedralbes, va agafar el papamòbil rumb a la Sagrada Família, amb milers de fidels als carrers rebent-lo desafiant el temps advers. El temple de Gaudí, amb un aspecte completament diferent de l'actual -amb la nau principal encara sense cobrir i només vuit de les 14 torres actuals acabades-, va acollir per primera vegada un Sant Pare coincidint amb el centenari de l'inici de les obres. Joan Pau II hi va resar l'àngelus a l'exterior, a la façana del Naixement, on va lloar l'obra de l'arquitecte modernista i va parlar tant de l'església on era com de la ciutat de Barcelona.
A bord del papamòbil, el pontífex va desplaçar-se a la catedral de Barcelona, on va fer una visita de menys de deu minuts, pel retard que duia acumulat, i va resar a la cripta de Santa Eulàlia. Tot plegat, abans de dinar a quarts de tres al Palau Episcopal, la seu de l'arquebisbat de Barcelona, en un àpat que va incloure una crema catalana.
A la tarda, li esperaven dos actes multitudinaris. El primer es va celebrar a l'avinguda Maria Cristina de la capital catalana, on va oferir unes paraules al món del treball des del costat de la Font Màgica davant 200.000 persones, segons els diaris del moment. Joan Pau II va cridar els empresaris i els obrers a ser solidaris i a ser capaços d'arribar a acord, i els Cors Clavé van tancar l'acte interpretant L'Emigrant.
Deu minuts després, el cap d'estat vaticà ja era al Camp Nou per tancar el dia amb una missa dominical, també sota un ruixat. En la seva intervenció, on va saludar a ancians i invàlids, va agrair als fidels que l'escoltaven sota la pluja, i va acabar amb un "Que Déu us beneeixi" en català. Van ser els últims compassos de la visita, abans de desplaçar-se a l'aeroport del Prat i deixar Barcelona, no abans que una de les filles de Pujol, Mireia, li entregués un ram de flors.
Benet XVI: papamòbil, consagració de la Sagrada Família i entitat per a nens discapacitats
Just 28 anys després, Benet XVI, el successor del primer papa polonès, trepitjava Catalunya el 6 de novembre del 2010. Va arribar al Palau Episcopal barceloní al vespre, on milers de persones esperaven la seva arribada. Per a sorpresa de tothom, va sortir al balcó i va saludar a la multitud abans de passar-hi la nit. Tot plegat, després d'aterrar a l'aeroport del Prat i ser rebut allà pel president de la Generalitat del moment, José Montilla; l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, i d'altres autoritats.
El dia 7 va arrencar amb una passejada del cap de l'Església catòlica per Barcelona en papamòbil, des de la seu de l'arquebisbat fins a la Sagrada Família. La Guàrdia Urbana va xifrar en 250.000 les persones que van sortir al carrer per veure el Sant Pare al llarg del matí, menys que les 400.000 previstes. A més, 2.319 periodistes de 327 mitjans diferents van cobrir la visita. Més de 200 homosexuals es van petonejar al pas del papamòbil per la Catedral en protesta per "l'homofòbia" de l'Església.
A quarts d'onze, Benet XVI va arribar al temple expiatori inacabat, i allà va ser rebut pel president de la Generalitat, del Congrés, el delegat del govern espanyol a Catalunya i l'alcalde de Barcelona. També els reis d'Espanya, aleshores Joan Carles I i Sofia, li van donar la benvinguda i s'hi van reunir abans que no comencés l'acte que va encapçalar a l'edifici.
A mig matí, el Papa va oficiar una cerimònia a la Sagrada Família per dedicar-la, és a dir, per obrir-la al culte després que les obres de la nau principal es donessin per finalitzades. Així, el papa va convertir el temple en basílica menor. Les primeres paraules per iniciar la unció de l'altar i les parets del temple van ser en català, també la salutació i comiat de l'homilia. Durant el discurs, el papa va elogiar Gaudí per unir bellesa arquitectònica i fe al temple inacabat.
Després de dues hores i mitja de cerimònia, el pontífex va resar l'àngelus per a tot el món des de la façana del Naixement de la Sagrada Família, tal com va fer el seu predecessor en el càrrec. Va tenir unes paraules per a Gaudí, recordant que va finançar una escola per als fills dels paletes de l'església, va fer servir el català, i va ser corejat pels feligresos presents. Mentrestant, unes 36.000 persones assegudes als carrers propers van seguir l'acte a la Sagrada Família i l'àngelus. Unes 3.000 més -15.000 segons l'organització- van veure els esdeveniments al temple a través de dues grans pantalles de vídeo a la plaça de toros de la Monumental.
Benet XVI va dinar a l'arquebisbat, acompanyat d'un centenar de cardenals i bisbes, i va destacar les postres: una mona d'1,20 metres i 50 kg de xocolata que recreava la Sagrada Família. Abans de marxar la tarda del dia 7, el pontífex va visitar l'obra benefico-social Nen Déu, dedicada a l'atenció de nens amb síndrome de Down i altres discapacitats. Allà va demanar que els avenços mèdics mai vagin en detriment del respecte a la vida i la dignitat.