El Parlament remarca el compromís d'Antoni Gaudí amb el català en plena polèmica amb el Papa

El ple del Parlament ha llegit una declaració en què remarca el compromís d'Antoni Gaudí amb "Catalunya, el catalanisme, la cultura i la llengua catalana". El text signat per PSC, Junts, ERC, Comuns i la CUP destaca que l'arquitecte va ser un "defensor fervent" del català i que esdevingué un "símbol de dignitat lingüística" quan l'1 de setembre del 1924, durant la dictadura de Primo de Rivera, va ser detingut en negar-se a abandonar l'ús del català davant la policia durant els actes de la Diada. El Parlament se suma, a través de la declaració, a la commemoració de l'Any Gaudí 2026 per reconèixer la universalitat de la figura i l'obra de l'arquitecte. I reivindica la "genialitat" de la seva obra i el seu llegat. En aquest sentit, constata que l'Any Gaudí és un projecte compartir de país "que uneix art, cultura, innovació i identitat". I el text remarca que Barcelona viu un "any especial" amb la culminació de la torre de Jesús de la Sagrada Família. Precisament, en les darreres hores, Govern, el president del Parlament, Josep Rull, i diverses entitats s'han dirigit al Vaticà i a l'església catalana per tal que el Papa utilitzi el català en la benedicció de la torre de la Sagrada Família. Un dels actes més emblemàtics de la setmana que ve durant la visita del pontífex a Catalunya.\r\n