En plena polèmica per la presència del català durant la visita del Papa a Catalunya, Cat Religió ha avançat que hi haurà dos actes on el català sí que traurà el cap. Es tracta dels dos actes litúrgics, els quals complementen la missa del Sant Pare a la Sagrada Família. El primer el presidirà dimarts a la tarda a la Catedral, i serà el res de la sexta, un ofici de la Litúrgia de les Hores. El segon serà a Montserrat dimecres al matí, amb el res del Rosari. Tots dos actes alternaran el català amb el llatí, compaginant-los de forma natural, segons indiquen.\r\n\r\nEn les diferents reunions que s'han dut a terme per preparar la visita de Lleó XIV a Catalunya s'han traslladat a la Santa Seu els textos i l'idioma amb què es faran. En aquestes trobades, l’Oficina de Celebracions Litúrgiques Pontifícies ja va identificar que els textos alternaven el català amb el llatí, però no van considerar que suposés cap inconvenient, motiu pel qual, en els actes, es parlarà les dues llengües. En tots dos casos, el Papa farà una intervenció, però ja no es pot assegurar amb certesa en quin idioma ho farà, ja que no depèn dels encarregats d'organitzar la visita.\r\n\r\nNotícia en ampliació.\r\n