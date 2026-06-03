«Parlar en català no és pecat»: els bisbes de Lleida i Girona pressionen al vaticà

"Antoni Gaudí va ser perseguit per parlar en català i no caurem en el joc de menystenir la llengua". Amb aquesta contundència s'ha expressat el bisbe de Lleida, Daniel Palau, sobre la visita del Papa i la benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família. En declaracions a Lleida TV, ha reblat que "parlar, pensar i escriure en català no és pecat", tot i que ha destacat que Lleó XIV parlarà amb "el llenguatge de la creu" i que la seva visita no servirà per dividir ni excloure a ningú. En la mateixa direcció ha parlat el seu homòleg gironí, el bisbe de Girona, Octavi Vilà, que ha reconegut que desitjaria que la presència del català fos més important.
Al seu torn, més de vint entitats cristianes s'han adreçat al Papa “amb el cor obert” per demanar-li que el català tingui una presència “molt significativa” en el seu viatge a Catalunya. Entre elles, n'hi ha de tan rellevants com Cristianisme Segle XXI, Justícia i Pau, el Grup Sant Jordi i la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, entre d'altres. Aquest posicionament es produeix enmig de la polèmica generada pel missal de la Santa Seu sobre l'acte del Papa a la Sagrada Família, que contempla que el moment de la benedicció de la torre de Jesucrist es faci únicament en castellà.
La llengua catalana queda, de fet, relegada en tota la cerimònia a la basílica, fet que ha generat la indignació d'un ampli sector social, dins i fora de l'Església. El Govern ha demanat que el català tingui un espai destacat en els actes pontificis i es fan pressions sobre el món eclesiàstic perquè la llengua del país tingui més pes en l'agenda de Lleó XIV a Catalunya.
Els signants, que formen part de la Xarxa d’Entitats Cristianes, lamenten que la presència de la llengua del país hagi generat controvèrsia a les portes del viatge pontifici: “Entenem que el català en tant que llengua pròpia del país ha de tenir una presència molt significativa i no pas merament testimonial en tots els actes a Catalunya, més enllà de l’ús que en pugui fer de manera específica el propi pontífex”.
Les entitats recorden el que el mateix Lleó XIV ha escrit en la seva encíclica Magnifica Humanitas (citant Joan Pau II): “La promoció del bé comú mai no es pot separar del respecte al dret dels pobles a existir, a custodiar la seva identitat i a contribuir amb la seva originalitat a la família de les nacions”. I recorden que la Sagrada Família és obra d’un Antoni Gaudí que fou “amant i defensor tothora del català, per la qual cosa fou empresonat i que havia afirmat que la seva obra només podia ser explicada en català i així ho feu davant del rei d’Espanya”.
Els cristians que signen el manifest demanen a les autoritats eclesiàstiques que “reflexionin i revisin el plantejament pel que fa a un tema tant sensible i íntim per al cor dels catalans”. S’adrecen als bisbes catalans i citen el document Arrels cristianes de Catalunya, del 1985, un text considerat fonamental per l’Església catalana i que la Santa Seu va aprovar. Allí s’hi mostra la voluntat de "contribuir a l’esforç general de la societat per tal que la llengua de Ramon Llull i de Jacint Verdaguer assoleixi la plena recuperació”. Les entitats recorden que el català és també “la llengua d’Antoni Gaudí”.
Com ja vam informar, la visita del papa Lleó XIV està mostrant la diversitat de sensibilitats -ara en pugna- dins del catolicisme, tant a Catalunya com a l'estat espanyol. El tema de la llengua i la seva presència en els acte slitúrgics i en les intervencions del pontífex són un més dels cavalls de batalla d'aquesta visita, que té fortes implicacions polítiques.