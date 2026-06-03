Òmnium, ANC, Consell de la República i Lliga Espiritual demanen al Papa que prioritzi el català

Òmnium, l'Assemblea Nacional Catalana, el Consell de la República i la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han adreçat una carta al Papa demanant-li que "prioritzi" l'ús del català durant la seva visita a Catalunya, especialment en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Les entitats entregaran la carta al pare abat de Montserrat, Manel Gasch, perquè la faci arribar a Lleó XIV. "Demanar-vos explícitament que honoreu la vostra presència a la catalana terra, també, en la llengua pròpia", afirmen.
En la missiva, els signants recorden que Antoni Gaudí va ser un arquitecte "profundament arrelat a la terra catalana i defensor de la seva llengua, la catalana, tothora i a tot arreu". A més, afegeixen que va ser perseguit per les autoritats espanyoles per fer servir la seva llengua materna, el català.
En aquest sentit, les entitats agraeixen el papa la "deferència" que ha tingut de visitar Catalunya i de fer-ho en aquestes dates i asseguren que Gaudí esperaria que una fita assenyalada com la benedicció de la Torre de Jesús, "fos també en la llengua des de la qual va exercir la seva fe cristiana".
Que l'Església "vetlli per l'ús del català"
En la missiva manifesten que, "malgrat els esforços reiterats dels estats espanyol i francès per evitar-ho", encara es manté viva la llengua pròpia, la catalana, que recorden que és cooficial tant a Catalunya com al País Valencià i les Illes Balears, i l'única oficial a Andorra.
Tot i això, reconeixen que la situació actual de la llengua és "preocupant" perquè les darreres enquestes indiquen un descens gradual del seu ús en tots els territoris. Per això, defensen que és molt important que l'Església "vetlli, com ha fet en el passat, per l'ús del català en totes les circumstàncies i situacions".
Els signants expliquen també que Catalunya continua reclamant el reconeixement del dret a l’autodeterminació dels pobles, d'acord amb els drets humans i la doctrina social de l'Església catòlica. En aquest sentit, asseguren també que molts catòlics albiren la constitució d'una Conferència Episcopal Catalana, que defensen "beneficiaria la llengua i el respecte als drets com a poble".
Per tot plegat, demanen al Papa "que integri i prioritzi el català durant la seva visita a Catalunya, especialment a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família".